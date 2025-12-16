Η στιγμή που ισχυρός άνεμος γκρεμίζει αντίγραφο του Αγάλματος της Ελευθερίας στη Βραζιλία

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν κι εμείς είμαστε ήδη σε… ρεβεγιονάτη διάθεση. Και πώς να μην είμαστε δηλαδή με 2.026 δώρα!
Βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο δείχνει το άγαλμα ύψους περίπου 24 μέτρων να γέρνει και μετά να πέφτει στο έδαφος
Μια σφοδρή ριπή ανέμου κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας γκρέμισε εχθές, 15 Δεκεμβρίου, ένα αντίγραφο του αμερικανικού Αγάλματος της Ελευθερίας στην πόλη Γκουαΐμπα της νότιας Βραζιλίας.
Βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο δείχνει το άγαλμα ύψους περίπου 24 μέτρων, που βρισκόταν στον χώρο στάθμευσης καταστήματος της αλυσίδας Havan, να γέρνει και κατόπιν να γκρεμίζεται στο έδαφος.
Στο πίσω μέρος, διακρίνονται οχήματα που συνεχίζουν να κινούνται σε πολυσύχναστο δρόμο.
Το άγαλμα είχε τοποθετηθεί πλησίον ενός εστιατορίου και η πτώση του προκάλεσε υλικές ζημιές, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.
WATCH: Replica of the Statue of Liberty topples due to strong winds in Guaíba, Brazil pic.twitter.com/pMxN7KLu5y— BNO News Live (@BNODesk) December 15, 2025
