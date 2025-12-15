Στο νοσοκομείο με βαριά γρίπη ο Φρανσουά Μπαϊρού
ΚΟΣΜΟΣ
Φρανσουά Μπαϊρού Νοσοκομείο Γρίπη

Στο νοσοκομείο με βαριά γρίπη ο Φρανσουά Μπαϊρού

Σε επίσημο δελτίο Τύπου, η δημοτική αρχή ανέφερε ότι «η υγεία του βελτιώνεται, ωστόσο χρειάζεται να παραμείνει υπό την επίβλεψη των ιατρικών ομάδων για ακόμη λίγες ημέρες».

Στο νοσοκομείο με βαριά γρίπη ο Φρανσουά Μπαϊρού
Ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, Φρανσουά Μπαϊρού, νοσηλεύεται με «βαριά γρίπη», ωστόσο η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση, σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου της Pau, της οποίας είναι δήμαρχος.

Όπως γνωστοποιήθηκε, ο 74χρονος πρώην επικεφαλής της γαλλικής κυβέρνησης, που διετέλεσε πρωθυπουργός από τον Δεκέμβριο του 2024 έως τον Σεπτέμβριο του 2025, εισήχθη τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στο νοσοκομείο καθώς η κατάστασή του απαιτούσε ιατρική παρακολούθηση. Σε επίσημο δελτίο Τύπου, η δημοτική αρχή ανέφερε ότι «η υγεία του βελτιώνεται, ωστόσο χρειάζεται να παραμείνει υπό την επίβλεψη των ιατρικών ομάδων για ακόμη λίγες ημέρες».

Για τον λόγο αυτό, ακυρώνονται όλες οι προγραμματισμένες υποχρεώσεις του για την τρέχουσα εβδομάδα.

Την ίδια στιγμή, οι υγειονομικές αρχές της Γαλλίας καταγράφουν έντονη έξαρση της εποχικής γρίπης.

Thema Insights

Tα καλύτερα δώρα των γιορτών τα προσφέρει η Nova

Αυτά τα Χριστούγεννα απολαμβάνουμε στην ΕΟΝ πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο, μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και το γιορτινό pop-up κανάλι NovaChristmas – Δες πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση εντελώς δωρεάν για ένα μήνα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης