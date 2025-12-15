Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Στο νοσοκομείο με βαριά γρίπη ο Φρανσουά Μπαϊρού
Στο νοσοκομείο με βαριά γρίπη ο Φρανσουά Μπαϊρού
Σε επίσημο δελτίο Τύπου, η δημοτική αρχή ανέφερε ότι «η υγεία του βελτιώνεται, ωστόσο χρειάζεται να παραμείνει υπό την επίβλεψη των ιατρικών ομάδων για ακόμη λίγες ημέρες».
Ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, Φρανσουά Μπαϊρού, νοσηλεύεται με «βαριά γρίπη», ωστόσο η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση, σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου της Pau, της οποίας είναι δήμαρχος.
Όπως γνωστοποιήθηκε, ο 74χρονος πρώην επικεφαλής της γαλλικής κυβέρνησης, που διετέλεσε πρωθυπουργός από τον Δεκέμβριο του 2024 έως τον Σεπτέμβριο του 2025, εισήχθη τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στο νοσοκομείο καθώς η κατάστασή του απαιτούσε ιατρική παρακολούθηση. Σε επίσημο δελτίο Τύπου, η δημοτική αρχή ανέφερε ότι «η υγεία του βελτιώνεται, ωστόσο χρειάζεται να παραμείνει υπό την επίβλεψη των ιατρικών ομάδων για ακόμη λίγες ημέρες».
Για τον λόγο αυτό, ακυρώνονται όλες οι προγραμματισμένες υποχρεώσεις του για την τρέχουσα εβδομάδα.
Την ίδια στιγμή, οι υγειονομικές αρχές της Γαλλίας καταγράφουν έντονη έξαρση της εποχικής γρίπης.
Όπως γνωστοποιήθηκε, ο 74χρονος πρώην επικεφαλής της γαλλικής κυβέρνησης, που διετέλεσε πρωθυπουργός από τον Δεκέμβριο του 2024 έως τον Σεπτέμβριο του 2025, εισήχθη τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στο νοσοκομείο καθώς η κατάστασή του απαιτούσε ιατρική παρακολούθηση. Σε επίσημο δελτίο Τύπου, η δημοτική αρχή ανέφερε ότι «η υγεία του βελτιώνεται, ωστόσο χρειάζεται να παραμείνει υπό την επίβλεψη των ιατρικών ομάδων για ακόμη λίγες ημέρες».
Για τον λόγο αυτό, ακυρώνονται όλες οι προγραμματισμένες υποχρεώσεις του για την τρέχουσα εβδομάδα.
Την ίδια στιγμή, οι υγειονομικές αρχές της Γαλλίας καταγράφουν έντονη έξαρση της εποχικής γρίπης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα