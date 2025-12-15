Ο Αλμπανέζι απαντά στον Νετανιάχου: Καμία σύνδεση στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους με την επίθεση στο Σίδνεϊ
Ο Νετανιάχου δήλωσε χθες πως η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από την κυβέρνηση της Αυστραλίας «ρίχνει λάδι στη φωτιά του αντισημιτισμού»
Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από την κυβέρνησή του συνέβαλε στην έξαρση του αντισημιτισμού, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση με την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόντι του Σίδνεϊ.
Απαντώντας σε ερώτηση της Australian Broadcasting Corporation για το αν θεωρεί ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από την Αυστραλία νωρίτερα μέσα στο έτος και τη χθεσινή τρομοκρατική επίθεση, ο Αλμπανέζι ήταν απόλυτος. «Όχι, δεν το βλέπω», δήλωσε χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό του Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι η συγκεκριμένη απόφαση «ρίχνει λάδι στη φωτιά του αντισημιτισμού».
Ο Αυστραλός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι «στη συντριπτική τους πλειονότητα, οι χώρες του κόσμου αναγνωρίζουν πως η λύση των δύο κρατών είναι ο δρόμος προς τα εμπρός στη Μέση Ανατολή», υπογραμμίζοντας τη διεθνή διάσταση της αυστραλιανής στάσης στο παλαιστινιακό ζήτημα.
Την Κυριακή, ο Νετανιάχου είχε αναφέρει ότι σε επιστολή που έστειλε τον Αύγουστο στον Αυστραλό ομόλογό του, τον είχε καλέσει να «αντικαταστήσει την αδυναμία με δράση και τον κατευνασμό με αποφασιστικότητα», υποστηρίζοντας πως ο Αλμπανέζι «αντικατέστησε την αδυναμία με περισσότερη αδυναμία και τον κατευνασμό με ακόμη περισσότερο κατευνασμό».
Ερωτηθείς για τις δηλώσεις αυτές, ο Αλμπανέζι ανέφερε ότι ο ρόλος του αυτή τη στιγμή «είναι να ενώσει το έθνος και να προωθήσει την ενότητα», σημειώνοντας ότι οι τρομοκράτες επιδιώκουν «να μας διχάσουν ως έθνος, να στρέψουν τον έναν Αυστραλό εναντίον του άλλου».
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη στήριξη της εβραϊκής κοινότητας της χώρας, τονίζοντας: «Πρέπει να αγκαλιάσουμε τα μέλη της εβραϊκής κοινότητας που περνούν μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, όχι μόνο όσους θρηνούν αγαπημένα πρόσωπα και φίλους, αλλά κάθε μέλος της εβραϊκής κοινότητας στην Αυστραλία». Όπως πρόσθεσε, «οι τελευταίες 24 ώρες ήταν εξαιρετικά τραυματικές» και υπογράμμισε ότι καθήκον του είναι «να παράσχει στήριξη στην εβραϊκή κοινότητα και να καταστήσει σαφές ότι οι Αυστραλοί, στη συντριπτική τους πλειονότητα, στέκονται στο πλευρό της σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».
