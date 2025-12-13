Αναγκαστική προσγείωση για Boeing της United Airlines μετά από βλάβη σε κινητήρα
Τι αναφέρει το μήνυμα της εταιρείας

Αναγκαστική επιστροφή στο αεροδρόμιο από το οποίο είχε μόλις απογειωθεί πραγματοποίησε το απόγευμα της 13ης Δεκεμβρίου πτήση της United Airlines με προορισμό το Τόκιο, εξαιτίας τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε σε έναν από τους κινητήρες, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).

Όπως έγινε γνωστό, το περιστατικό αφορούσε την πτήση 803 της αμερικανικής εταιρείας, η οποία εκτελούνταν με αεροσκάφος τύπου Boeing 777-200 και επέστρεψε με ασφάλεια στο Διεθνές Αεροδρόμιο Washington Dulles, στη βόρεια Βιρτζίνια. Η FAA γνωστοποίησε επίσης ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της βλάβης.

Σε μήνυμά της προς τους επιβάτες, η αεροπορική εταιρεία ανέφερε: «Ζητούμε συγγνώμη για την απρόσμενη επιστροφή στο αεροδρόμιο Washington Dulles. Η ομάδα συντήρησής μας χρειάζεται να επιδιορθώσει ένα τεχνικό ζήτημα στο αεροσκάφος πριν μπορέσουμε να αναχωρήσουμε ξανά. Εκτιμούμε την υπομονή σας και θα σας κρατάμε ενήμερους μόλις έχουμε περισσότερες πληροφορίες».

