Μονοκινητήριο αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση και συνετρίβη στη μέση του δρόμο στο Μάνχαϊμ, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Συντριβή αεροπλάνου Αναγκαστική προσγείωση Μάνχαϊμ Γερμανία

Μονοκινητήριο αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση και συνετρίβη στη μέση του δρόμο στο Μάνχαϊμ, δείτε βίντεο

Ο πιλότος τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ οι άλλοι δύο επιβάτες υπέστησαν ελαφρά τραύματα

Μονοκινητήριο αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση και συνετρίβη στη μέση του δρόμο στο Μάνχαϊμ, δείτε βίντεο
Ένα μονοκινητήριο αεροπλάνο συνετρίβη κατά τη διάρκεια αναγκαστικής προσγείωσης το απόγευμα της Παρασκευής (12/12) στην οδό Neckarauer Straße, στο Μάνχαϊμ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εφημερίδα «Mannheimer Morgen», κατά την αναγκαστική προσγείωση, το αεροπλάνο πέρασε ανάμεσα από δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα και σταμάτησε στη μέση του δρόμου έχοντας υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές.

Στο μονοκινητήριο αεροπλάνο επέβαιναν τρία άτομα, δύο άνδρες και μία γυναίκα. Ο 23χρονος πιλότος τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ οι άλλοι δύο επιβάτες, ένας 37χρονος και η 23χρονη σύντροφος του πιλότου, υπέστησαν ελαφρά τραύματα.

Και οι τρεις κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από το αεροπλάνο και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, το αεροπλάνο καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς, ενώ ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και ομάδες διάσωσης  έσπευσαν στο σημείο του ατυχήματος, προσπαθώντας να ασφαλίσουν την περιοχή.



Σύμφωνα με την Αστυνομία, εξετάζεται το ενδεχόμενο βλάβης στο κινητήρα του αεροπλάνου ως πιθανή αιτία για την αναγκαστική προσγείωση.

Κλείσιμο
Η αστυνομία εκτιμά τη ζημιά στο αεροσκάφος σε 400.000 ευρώ, ενώ το αεροσκάφος ρυμουλκήθηκε.



Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για να προσδιορίσουν τα ακριβή αίτια της συντριβής.

Thema Insights

Tα καλύτερα δώρα των γιορτών τα προσφέρει η Nova

Αυτά τα Χριστούγεννα απολαμβάνουμε στην ΕΟΝ πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο, μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και το γιορτινό pop-up κανάλι NovaChristmas – Δες πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση εντελώς δωρεάν για ένα μήνα.

Όταν η κλιματική αλλαγή χτυπά την πόρτα μας

Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης