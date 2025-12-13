Ένας νεκρός και υλικές ζημιές εξαιτίας επιδρομής drones στη ρωσική περιφέρεια Σαράτοφ
Ένας νεκρός και υλικές ζημιές εξαιτίας επιδρομής drones στη ρωσική περιφέρεια Σαράτοφ

Προκλήθηκαν ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και υποδομές υπέστησαν ζημιές εξαιτίας επιδρομής drones στη ρωσική περιφέρεια Σαράτοφ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Όπως αναφέρει ο περιφερειάρχης Ρομάν Μπουσάργκιν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, προκλήθηκαν «ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές στο Σαράτοφ» και «ένας θάνατος».

Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε εκδώσει προειδοποίηση για επιδρομή drones στην περιοχή που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Βόλγα.

