Σκηνοθέτης καταδικάστηκε για απάτη σε βάρος του Netflix: Πληρώθηκε εκατ. δολάρια για σίριαλ που δεν γυρίστηκε ποτέ

Κλείσιμο

Ο Καρλ Ρινς, σκηνοθέτης του Χόλιγουντ γνωστός για την ταινία «47 Ronin» με πρωταγωνιστή τον Κιάνου Ριβς, καταδικάστηκε με την κατηγορία ότι εξαπάτησε το Netflix αποσπώντας 11 εκατομμύρια δολάρια για μια εκπομπή που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.Αντίθετα χρησιμοποίησε τα χρήματα για πολυτελείς αγορές που περιελάμβαναν αρκετές Rolls-Royce, μια Ferrari και περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια σε... στρώματα και πολυτελή κλινοσκεπάσματα.Ο Ρινς καταδικάστηκε την Πέμπτη για απάτη, ξέπλυμα χρήματος και άλλες κατηγορίες, αναφέρει το Associated Press. Η ποινή του θα γίνει γνωστή τον Απρίλιο.Ο δικηγόρος του σκηνοθέτη είπε ότι θεωρεί την ετυμηγορία λανθασμένη και ότι «θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα επικίνδυνο προηγούμενο για καλλιτέχνες που εμπλέκονται σε συμβατικές και δημιουργικές διαμάχες».Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι το Netflix αρχικά είχε πληρώσει στον Ρινςγια μια ημιτελή σειρά επιστημονικής φαντασίας με τίτλο «White Horse» και στη συνέχειαΩστόσο, αντί να βάλει τα χρήματα στην σειρά, ο Ρινς τα κατέθεσε σε προσωπικό λογαριασμό, όπου πραγματοποίησε μια σειρά αποτυχημένων επενδύσεων, χάνοντας σε λίγους μήνες περίπου τα μισά από τα 11 εκατ.Στη συνέχεια, επένδυσε τα υπόλοιπα χρήματα στην αγορά κρυπτονομισμάτων, αποκομίζοντας κάποιο κέρδος, το οποίο όμως κατέθεσε στον δικό του τραπεζικό λογαριασμό.Μετά ακολούθησαν οι: Πέντε Rolls-Royces, μία Ferrari και 652.000 δολάρια σε ρολόγια και ρούχα. Αγόρασε ακόμη δύο στρώματα για 638.000 δολάρια και άλλα 295.000 για κλινοσκεπάσματα. Και σαν να μην έφταναν αυτά, διέθεσε μέρος από ποσό 18, εκατ. δολαρίων για να πληρώσει πιστωτικές κάρτες.Φυσικά,Το Netflix δεν σχολίασε το ζήτημα.