Συνεχίζεται ο πόλεμος ανάμεσα στα παιδιά του Αλέν Ντελόν για την περιουσία του: «Δεν θέλω να πάρει ούτε σεντ»
Συνεχίζεται ο πόλεμος ανάμεσα στα παιδιά του Αλέν Ντελόν για την περιουσία του: «Δεν θέλω να πάρει ούτε σεντ»
Ο μικρότερος γιος του ηθοποιού, κατηγορεί την αδερφή του, Ανουσκά, ότι εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία του πατέρα τους, μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, για να τον πιέσει να αλλάξει τη διαθήκη του
Από τον Σεπτέμβριο του 2025, ο Αλέν Φαμπιέν Ντελόν αμφισβητεί τη διαθήκη του πατέρα του, Αλέν Ντελόν, και ζητά να εξαιρεθεί η αδερφή του, Ανούσκα, από την κληρονομιά του. Σε συνέντευξή του την Πέμπτη, δήλωσε ότι «δεν θέλει να πάρει τίποτα η αδερφή του, ούτε ένα σεντ».
Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο ίδιος, κατηγορεί την αδερφή του, Ανουσκά, ότι εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία του πατέρα τους, μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, για να τον πιέσει να αλλάξει τη διαθήκη του.
«Αυτό δεν είναι ζήτημα χρημάτων» δήλωσε ο Αλέν Φαμπιέν Ντελόν στη συνέντευξή του στο RTL, εξηγώντας ότι θέλει απλώς να «σεβαστεί» τις τελευταίες επιθυμίες του πατέρα του και να διορθώσει το «λάθος». Επισημαίνει ότι ο πατέρας του, μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο, δεν ήταν σε θέση να υπογράψει τη νέα διαθήκη και καταγγέλλει ότι τον πήγαν από το νοσοκομείο στον συμβολαιογράφο για να υπογράψει, κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν ανάρμοστο.
«Τον νοσηλεύσανε στην Ελβετία, τον έβγαλαν από την κλινική, τον πήγαν σε έναν συμβολαιογράφο, τον έβαλαν να υπογράψει μια διαθήκη και τον επέστρεψαν στην κλινική. Δεν ήταν σε θέση να υπογράψει τίποτα» δήλωσε χαρακτηριστικά.
Για τον Αλέν Φαμπιέν Ντελόν, μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη το 2019 ο πατέρας του, δεν ήταν σε πλήρη διαύγεια. «Υπήρχαν στιγμές διαύγειας» ανέφερε αλλά «μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο, όταν ξύπνησε, ήταν ο εαυτός του, αλλά παραδόξως ήταν ευγενικός». Αυτή η ευγένεια είναι που παραξενεύει τον Αλέν Φαμπιέν Ντελόν. «Γιατί ο μπαμπάς ήταν σκληρός, όπως κανένας άλλος».
«Από τη στιγμή που έγινε γλυκός και ευγενικός, υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα». Υπενθύμισε επίσης ότι ο πατέρας του δεν πέρασε τις γνωστικές δοκιμασίες στις οποίες υποβλήθηκε τότε.
Η νομική διαδικασία συνεχίζεται τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ελβετία, με τον Αλέν Φαμπιέν Ντελόν να ζητά την ακύρωση της διαθήκης του 2022 που καθιστά την Ανούσκα τη μοναδική κληρονόμο των δικαιωμάτων του πατέρα τους.
Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο ίδιος, κατηγορεί την αδερφή του, Ανουσκά, ότι εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία του πατέρα τους, μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, για να τον πιέσει να αλλάξει τη διαθήκη του.
«Αυτό δεν είναι ζήτημα χρημάτων» δήλωσε ο Αλέν Φαμπιέν Ντελόν στη συνέντευξή του στο RTL, εξηγώντας ότι θέλει απλώς να «σεβαστεί» τις τελευταίες επιθυμίες του πατέρα του και να διορθώσει το «λάθος». Επισημαίνει ότι ο πατέρας του, μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο, δεν ήταν σε θέση να υπογράψει τη νέα διαθήκη και καταγγέλλει ότι τον πήγαν από το νοσοκομείο στον συμβολαιογράφο για να υπογράψει, κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν ανάρμοστο.
«Τον νοσηλεύσανε στην Ελβετία, τον έβγαλαν από την κλινική, τον πήγαν σε έναν συμβολαιογράφο, τον έβαλαν να υπογράψει μια διαθήκη και τον επέστρεψαν στην κλινική. Δεν ήταν σε θέση να υπογράψει τίποτα» δήλωσε χαρακτηριστικά.
Για τον Αλέν Φαμπιέν Ντελόν, μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη το 2019 ο πατέρας του, δεν ήταν σε πλήρη διαύγεια. «Υπήρχαν στιγμές διαύγειας» ανέφερε αλλά «μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο, όταν ξύπνησε, ήταν ο εαυτός του, αλλά παραδόξως ήταν ευγενικός». Αυτή η ευγένεια είναι που παραξενεύει τον Αλέν Φαμπιέν Ντελόν. «Γιατί ο μπαμπάς ήταν σκληρός, όπως κανένας άλλος».
«Από τη στιγμή που έγινε γλυκός και ευγενικός, υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα». Υπενθύμισε επίσης ότι ο πατέρας του δεν πέρασε τις γνωστικές δοκιμασίες στις οποίες υποβλήθηκε τότε.
Η νομική διαδικασία συνεχίζεται τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ελβετία, με τον Αλέν Φαμπιέν Ντελόν να ζητά την ακύρωση της διαθήκης του 2022 που καθιστά την Ανούσκα τη μοναδική κληρονόμο των δικαιωμάτων του πατέρα τους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα