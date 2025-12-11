Axios: Ο Τραμπ σχεδιάζει να διορίσει Αμερικανό στρατηγό για να ηγηθεί της δύναμης ασφαλείας στη Γάζα
Ντόναλντ Τραμπ Γάζα

Axios: Ο Τραμπ σχεδιάζει να διορίσει Αμερικανό στρατηγό για να ηγηθεί της δύναμης ασφαλείας στη Γάζα

Την ίδια ώρα, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου τονίζουν ότι δεν θα υπάρξει αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Γάζα

Η κυβέρνηση Τραμπ προγραμματίζει να διορίσει έναν Αμερικανό στρατηγό να ηγηθεί της διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης (ISF) στη Γάζα, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ, που επικαλείται το Axios με την απόφαση αυτή να ενισχύει περαιτέρω την ευθύνη των ΗΠΑ για την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Η Ουάσινγκτον έχει ήδη δημιουργήσει ένα κέντρο πολιτικής-στρατιωτικής συντονιστικής δράσης στο Ισραήλ για την παρακολούθηση της εκεχειρίας και τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας. Ειδικοί του Τραμπ αναμένεται να ηγηθούν της Επιτροπής Ειρήνης για τη Γάζα, με τον ίδιο τον Τραμπ να αναλαμβάνει την προεδρία. Ωστόσο, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου τονίζουν ότι δεν θα υπάρξει αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Γάζα.

Σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους, ο Αμερικανός πρέσβης στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, ενημέρωσε την ισραηλινή κυβέρνηση ότι ο Τραμπ σχεδιάζει να διορίσει έναν στρατηγό για τη διοίκηση της ISF. «Ο Γουόλτς είπε ακόμη ότι γνωρίζει προσωπικά τον στρατηγό και τόνισε ότι είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος» δήλωσε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος.

Την ίδια ώρα, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι έχουν γίνει συζητήσεις σχετικά με τη σύνθεση της ISF, του Συμβουλίου Ειρήνης και μιας τεχνοκρατικής παλαιστινιακής κυβέρνησης, «αλλά δεν έχουν ληφθεί ή ανακοινωθεί οριστικές αποφάσεις».

Η νέα αναδιάρθρωση θα περιλαμβάνει την υποχώρηση των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας (IDF) και την ανάπτυξη της ISF, ενώ θα δημιουργηθεί νέο κυβερνητικό σχήμα στη Γάζα υπό τη διοίκηση του Τραμπ.
