Αυστρία: Επιχειρηματίας ανέβασε Ferrari στο μπαλκόνι του σπιτιού του επειδή δεν έβρισκε θέση πάρκινγκ, δείτε βίντεο
Ferrari Μπαλκόνι Αυστρία Βιέννη Πάρκινγκ Διαμέρισμα Γερανός

Πήρε την ιδέα από το Ντουμπάι, όπου κάποιοι εκθέτουν τα supercar τους μέσα στα σπίτια τους χρησιμοποιώντας ειδικούς ανελκυστήρες - Όλες οι θέσεις πάρκινγκ στο σύμπλεγμα διαμερισμάτων, όπου διαμένει, ήταν πιασμένες όποτε σκέφτηκε κάτι πρωτότυπο

Μία πρωτότυπη θέση πάρκινγκ βρήκε ένας άντρας στη Βιέννη για τη Ferrari του, καθώς τη μετέφερε με γερανό στον πρώτο όροφο του διαμερίσματός του και την τοποθέτησε στο μπαλκόνι συγκεντρώνοντας όλα τα βλέμματα πάνω του.

Όπως αναφέρει η Bild, ο 28χρονος επιχειρηματίας Amar Dezic, ζει στην περιοχή Φλόριντσντορφ της αυστριακής πρωτεύουσας και δυσκολευόταν να βρει θέση πάρκινγκ για το υπερπολυτελές αυτοκίνητό του, επειδή όλες οι θέσεις στο σύμπλεγμα διαμερισμάτων, όπου διαμένει, ήταν πιασμένες.

Ιδιοκτήτης ενός καταστήματος ανταλλακτικών αυτοκινήτων και ενός εργαστηρίου βελτίωσης στη Βιέννη, ο Dezic διαθέτει πολλά πολυτελή αυτοκίνητα, όπως μια BMW, μια Porsche και μια υβριδική Ferrari αξίας περίπου 300.000 ευρώ, με 830 άλογα.

Σαφώς επηρεασμένος από το Ντουμπάι, όπου κάποιοι εκθέτουν τα πολυτελή αυτοκίνητά τους μέσα στα σπίτια τους με ειδικούς ανελκυστήρες, αποφάσισε να κάνει κάτι παρόμοιο.

Το σπίτι του προφανώς δεν έχει ειδικό σύστημα μεταφοράς οχημάτων, οπότε με τη βοήθεια ενός γερανού ανέβασε το 1,4 τόνων supercar στο μπαλκόνι, πράγμα που του κόστισε αρκετές χιλιάδες ευρώ, όπως παραδέχτηκε.

Επιπλέον, σχεδίαζε να κατασκευάσει μια γυάλινη βιτρίνα με φώτα γύρω από το αυτοκίνητο, μετατρέποντάς το σε αξιοθέατο.

Ωστόσο, μία τόσο πρωτότυπη και ταυτόχρονα εντυπωσιακή ιδέα κέντρισε το ενδιαφέρον των κατοίκων της περιοχής με αποτέλεσμα να ειδοποιηθούν οι Αρχές.

Μόλις μια εβδομάδα μετά τη μεταφορά της Ferrari στο μπαλκόνι, η Αστυνομία ζήτησε την άμεση απομάκρυνση του οχήματος, επικαλούμενη υψηλό κίνδυνο για την πυρασφάλεια.

Ο γερανός αναμένεται να την κατεβάσει από το μπαλκόνι την Παρασκευή και το supercar θα περάσει το χειμώνα στην αποθήκη της εταιρείας του επιχειρηματία.
