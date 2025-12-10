Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
Εκτελέστηκε στη Φλόριντα με ένεση τριών ναρκωτικών 58χρονος για τη δολοφονία γυναίκας το 1989
Εκτελέστηκε στη Φλόριντα με ένεση τριών ναρκωτικών 58χρονος για τη δολοφονία γυναίκας το 1989
Ο Μαρκ Τζέραλντς αρνήθηκε ένα τελευταίο γεύμα - Ποια ήταν τα τελευταία του λόγια - Ήταν η 18η εκτέλεση της πολιτείας φέτος
Πενηνταοκτάχρονος καταδικασμένος στην εσχάτη των ποινών για τον φόνο τριαντατριάχρονης το 1989 εκτελέστηκε χθες Τρίτη στη Φλόριντα, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ.
Η εκτέλεση, που έγινε με θανατηφόρο ενέσιμο διάλυμα, ήταν η 45η της χρονιάς στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων 18 στη συγκεκριμένη πολιτεία. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό από το 2010, όταν είχαν γίνει 46. Είναι ωστόσο προγραμματισμένες άλλες τρεις ως το τέλος του 2025.
Ο Μαρκ Τζέραλντς είχε κριθεί ένοχος στη δίκη για τον φόνο μητέρας. Η Τρέσα Πέτιμποουν είχε βρεθεί ξυλοκοπημένη και μαχαιρωμένη μέχρι θανάτου μέσα στο σπίτι της από τον γιο της, οκτώ ετών, όταν επέστρεψε από το σχολείο.
Όταν ρωτήθηκε αν είχε κάποια τελευταία λόγια, ο Τζέραλντς απευθύνθηκε σε κάποιον ονομαστικά, αλλά το όνομα δεν ακουγόταν. Είπε: «Λυπάμαι που μου έλειψες». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Σε αγαπούσα κάθε μέρα».
Μόλις τα ναρκωτικά άρχισαν να ρέουν, πήρε περίπου δώδεκα βαθιές ανάσες. Το σώμα του έτρεμε και συσπάστηκε, το στόμα του ανοιγόκλεινε. Μέσα σε τρία ή τέσσερα λεπτά, ο Τζέραλντς ακινητοποιήθηκε. Ο Τζέραλντς αρνήθηκε ένα τελευταίο γεύμα.
Στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι εκτελέσεις στις ΗΠΑ φέτος έγιναν με θανατηφόρα ενέσιμα διαλύματα -- 37 μέχρι στιγμής το 2025.
Άλλες πέντε έγιναν με πρόκληση ασφυξίας διά της εισπνοής αζώτου, μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο στην Αλαμπάμα το 2024 και χαρακτηρίζεται από ειδικούς του ΟΗΕ μορφή «βασανιστηρίου». Τρεις έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα· πριν από φέτος, η μέθοδος αυτή είχε να χρησιμοποιηθεί στη χώρα από το 2010.
Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις --Καλιφόρνια, Όρεγκον, Πενσιλβάνια-- εφαρμόζεται μορατόριουμ στην εφαρμογή της δυνάμει αποφάσεων των κυβερνητών τους.
Η εκτέλεση, που έγινε με θανατηφόρο ενέσιμο διάλυμα, ήταν η 45η της χρονιάς στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων 18 στη συγκεκριμένη πολιτεία. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό από το 2010, όταν είχαν γίνει 46. Είναι ωστόσο προγραμματισμένες άλλες τρεις ως το τέλος του 2025.
Ο Μαρκ Τζέραλντς είχε κριθεί ένοχος στη δίκη για τον φόνο μητέρας. Η Τρέσα Πέτιμποουν είχε βρεθεί ξυλοκοπημένη και μαχαιρωμένη μέχρι θανάτου μέσα στο σπίτι της από τον γιο της, οκτώ ετών, όταν επέστρεψε από το σχολείο.
Όταν ρωτήθηκε αν είχε κάποια τελευταία λόγια, ο Τζέραλντς απευθύνθηκε σε κάποιον ονομαστικά, αλλά το όνομα δεν ακουγόταν. Είπε: «Λυπάμαι που μου έλειψες». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Σε αγαπούσα κάθε μέρα».
Μόλις τα ναρκωτικά άρχισαν να ρέουν, πήρε περίπου δώδεκα βαθιές ανάσες. Το σώμα του έτρεμε και συσπάστηκε, το στόμα του ανοιγόκλεινε. Μέσα σε τρία ή τέσσερα λεπτά, ο Τζέραλντς ακινητοποιήθηκε. Ο Τζέραλντς αρνήθηκε ένα τελευταίο γεύμα.
Στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι εκτελέσεις στις ΗΠΑ φέτος έγιναν με θανατηφόρα ενέσιμα διαλύματα -- 37 μέχρι στιγμής το 2025.
Άλλες πέντε έγιναν με πρόκληση ασφυξίας διά της εισπνοής αζώτου, μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο στην Αλαμπάμα το 2024 και χαρακτηρίζεται από ειδικούς του ΟΗΕ μορφή «βασανιστηρίου». Τρεις έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα· πριν από φέτος, η μέθοδος αυτή είχε να χρησιμοποιηθεί στη χώρα από το 2010.
Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις --Καλιφόρνια, Όρεγκον, Πενσιλβάνια-- εφαρμόζεται μορατόριουμ στην εφαρμογή της δυνάμει αποφάσεων των κυβερνητών τους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα