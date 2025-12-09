Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
Συναγερμός στη Δαμασκό για οβίδες που έπεσαν κοντά σε στρατιωτικό αεροδρόμιο
Το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA ανέφερε ότι ακούστηκε μια έκρηξη στην περιοχή και ότι διεξάγονται έρευνες.
Οβίδες άγνωστης προέλευσης έπεσαν κοντά στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Μεζά της Δαμασκού, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Αλ Εχμπαρίγια.
Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε τον Νοέμβριο ότι η Ουάσινγκτον σχεδίαζε να τοποθετήσει στρατιώτες σε μια αεροπορική βάση στη συριακή πρωτεύουσα για να βοηθήσουν στην υλοποίηση της ειρηνευτικής συμφωνίας που προωθούν οι ΗΠΑ μεταξύ Ισραήλ και Συρίας.
Η αεροπορική βάση βρίσκεται πάνω στον δρόμο που οδηγεί σε περιοχές της νότιας Συρίας οι οποίες αναμένεται να αποτελέσουν την αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στο πλαίσιο ενός μελλοντικού συμφώνου μη επίθεσης.
استهداف محيط مطار المزة العسكري بدمشق بثلاث قذائف..التفاصيل مع مراسلنا عبادة منصور #سوريا_اليوم pic.twitter.com/zwuNclFHUp— تلفزيون سوريا (@syr_television) December 9, 2025
Μια πηγή του υπουργείου Εξωτερικών της Συρίας διέψευσε το ρεπορτάζ, λέγοντας μόνο ότι είναι «λανθασμένο», χωρίς άλλες διευκρινίσεις.
BREAKING: Shells of unknown origin land near Damascus airport: Syrian state TV— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) December 9, 2025
🔴 LIVE updates: https://t.co/60UlNDphx8 pic.twitter.com/maWdW10ZPn
