Ινδονησία: Μεγάλη φωτιά σε επταώροφο κτίριο στη Τζακάρτα, 20 οι νεκροί
Ινδονησία: Μεγάλη φωτιά σε επταώροφο κτίριο στη Τζακάρτα, 20 οι νεκροί

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε, ενώ οι προσπάθειες εκκένωσης συνεχίζονται - Το κτίριο φιλοξενεί τα γραφεία εταιρείας, η οποία παρέχει drones για δραστηριότητες εναέριας εποπτείας

Ινδονησία: Μεγάλη φωτιά σε επταώροφο κτίριο στη Τζακάρτα, 20 οι νεκροί
Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε ένα επταώροφο κτίριο στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας, την Τζακάρτα, μετέδωσε ο τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός Kompas TV, σύμφωνα με τον οποίο, αλλά και με την αστυνομία, 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε και καταβάλλονται προσπάθειες εντοπισμού τυχόν θυμάτων μέσα στο κτίριο, είπε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής της αστυνομίας της Κεντρικής Τζακάρτα Σουζατίγιο Πουρνόμο Κόντρο.

Η φωτιά ξέσπασε στον πρώτο όροφο του κτιρίου περίπου στις 12 το μεσημέρι τοπική ώρα, είπε ο Κόντρο, και στη συνέχεια επεκτάθηκε στους υψηλότερους ορόφους.

Κάποιοι από τους υπαλλήλους της εταιρείας που στεγάζεται στο κτίριο γευμάτιζαν την ώρα εκείνη, ενώ άλλοι είχαν ήδη φύγει από το γραφείο.


Το κτίριο φιλοξενεί τα γραφεία της Terra Drone Indonesia, η οποία παρέχει drones για δραστηριότητες εναέριας εποπτείας, με πελάτες της να προέρχονται από τους τομείς της γεωργίας μέχρι της εξόρυξης. Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την ιαπωνική εταιρεία drones Terra Drone Corporation, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας.

Οπτικό υλικό, που προβλήθηκε από το Kompas TV, δείχνει δεκάδες πυροσβέστες να προσπαθούν να απομακρύνουν ανθρώπους από το κτίριο και κάποιους να μεταφέρουν εκτός κτιρίου σάκους για πτώματα.

