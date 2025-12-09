Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
Ινδονησία: Μεγάλη φωτιά σε επταώροφο κτίριο στη Τζακάρτα, 20 οι νεκροί
Η πυρκαγιά κατασβέστηκε, ενώ οι προσπάθειες εκκένωσης συνεχίζονται - Το κτίριο φιλοξενεί τα γραφεία εταιρείας, η οποία παρέχει drones για δραστηριότητες εναέριας εποπτείας
Η πυρκαγιά κατασβέστηκε και καταβάλλονται προσπάθειες εντοπισμού τυχόν θυμάτων μέσα στο κτίριο, είπε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής της αστυνομίας της Κεντρικής Τζακάρτα Σουζατίγιο Πουρνόμο Κόντρο.
Η φωτιά ξέσπασε στον πρώτο όροφο του κτιρίου περίπου στις 12 το μεσημέρι τοπική ώρα, είπε ο Κόντρο, και στη συνέχεια επεκτάθηκε στους υψηλότερους ορόφους.
Κάποιοι από τους υπαλλήλους της εταιρείας που στεγάζεται στο κτίριο γευμάτιζαν την ώρα εκείνη, ενώ άλλοι είχαν ήδη φύγει από το γραφείο.
15.45 #InfoSonora#Udpate— Radio Sonora Jakarta (@SonoraFM92) December 9, 2025
Kebakaran di Gedung Terra Drone, Jln. Letjend Suprapto No.17 Kel.Cempaka Putih masih dalam proses pemadaman. Kabarnya banyak pekerja yg terjebak, 17 orang dikabarkan meninggal dunia.
Via @kontributorjakarta dan @KompasTV pic.twitter.com/nOh43eSz8Y
Το κτίριο φιλοξενεί τα γραφεία της Terra Drone Indonesia, η οποία παρέχει drones για δραστηριότητες εναέριας εποπτείας, με πελάτες της να προέρχονται από τους τομείς της γεωργίας μέχρι της εξόρυξης. Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την ιαπωνική εταιρεία drones Terra Drone Corporation, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας.
Kebakaran hebat melanda gedung Terra Drone diduga dipicu oleh ledakan baterai drone di lantai dasar gedung berlantai tujuh di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat, tebakar pada Selasa (9/12/2025) siang. Peristiwa ini menyebabkan 15 karyawan terjebak dan harus… pic.twitter.com/4WoukaQcTS— BeritaSatu (@Beritasatu) December 9, 2025
Οπτικό υλικό, που προβλήθηκε από το Kompas TV, δείχνει δεκάδες πυροσβέστες να προσπαθούν να απομακρύνουν ανθρώπους από το κτίριο και κάποιους να μεταφέρουν εκτός κτιρίου σάκους για πτώματα.
Innalillahi. Gedung Terra Drone di Kemayoran kebakaran, diduga 17 orang meninggal dunia. pic.twitter.com/zCwtsTJAo8— Bang Gatse (@gatse8) December 9, 2025
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr