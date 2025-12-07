Το Χονγκ Κονγκ στις κάλπες, μέρες μετά την πολύνεκρη πυρκαγιά

Οι πολίτες καλούνται στις κάλπες για να αναδείξουν νέους τοπικούς άρχοντες – Η προεκλογική εκστρατεία είχε παγώσει λόγω της πυρκαγιάς με τους 159 νεκρούς

Πεκίνο το 2021, με τις προσπάθειες των τοπικών αρχών για να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή να εκτιμάται πως διαγράφτηκαν από την πιο πολύνεκρη



Οι πολίτες της πρώην βρετανικής αποικίας, που επιστράφηκε στην Κίνα το 1997 και είναι σήμερα περιοχή με ειδικό καθεστώς και χρηματοοικονομική μητρόπολη, καλούνται στις κάλπες από τις 07:30 (01:30 ώρα Ελλάδας) για την ανάδειξη των 90 μελών του νομοθετικού συμβουλίου του Χονγκ Κονγκ - μόλις οι 20 από τις έδρες κρίνονται με άμεση ψηφοφορία.







«Η ψήφος σας είναι ψήφος που θα προωθήσει μεταρρυθμίσεις και θα προστατεύσει τους πληγέντες από την καταστροφή», είπε ο επικεφαλής της τοπικής εκτελεστικής εξουσίας Τζον Λι στον απευθυνόμενος στον Τύπο αφού ψήφισε, καλώντας τους συμπολίτες του να τον μιμηθούν.



Διεκόπη η προεκλογική εκστρατεία μετά την πυρκαγιά με 159 νεκρούς

Wang Ful Court, στο βόρειο τμήμα της μεγαλούπολης, την 26η Νοεμβρίου. Η καταστροφή στοίχισε τη ζωή σε 159 ανθρώπους.



Ορισμένοι από τους ενοίκους είπαν πως θα ήθελαν να δουν να αποδίδονται ευθύνες «στους πολιτικούς». Μια ένοικος είπε πως εύχεται να διενεργηθεί «έρευνα σε βάθος» και το επόμενο νομοθετικό συμβούλιο να «επιβλέπει» τις εκτελεστικές αρχές.



Άλλος κάτοικος της περιοχής Τάι Πο, εκπαιδευτικός, 56 ετών, είπε πως η απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση θα όφειλε να είναι να προσφέρει προσιτές λύσεις όσον αφορά τη στέγη και ότι οι νομοθέτες «θα όφειλαν να συναντώνται συχνά με τους πολίτες για ενημερώνονται για τις απόψεις τους».



Κλείσιμο Σχέδιο νόμου για τη βοήθεια και την ανοικοδόμηση των πολυκατοικιών

Ο Τζον Λι διαβεβαίωσε ότι στην πρώτη συνεδρίαση του νέου νομοθετικού συμβουλίου θα παρουσιαστεί σχέδιο νόμου για τη βοήθεια και την ανοικοδόμηση των πολυκατοικιών.



Είχε ήδη αναγγείλει τον σχηματισμό «ανεξάρτητης επιτροπής», της οποίας θα προεδρεύει δικαστής, για να διενεργήσει την έρευνα σχετικά με την πυρκαγιά που έκανε παρανάλωμα τμήματα των κτιρίων υπό ανακαίνιση.

Σύλληψη 15 ανθρώπων

Στο Χονγκ Κονγκ διεξάγεται σήμερα ψηφοφορία για να εκλεγούν νέοι τοπικοί νομοθέτες, δυνάμει κανόνων που επέβαλε τοτο 2021, με τις προσπάθειες των τοπικών αρχών για να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή να εκτιμάται πως διαγράφτηκαν από την πιο πολύνεκρη πυρκαγιά που υπέστη η μητρόπολη τις τελευταίες δεκαετίες.Οι πολίτες της πρώην βρετανικής αποικίας, που επιστράφηκε στηντο 1997 και είναι σήμερα περιοχή με ειδικό καθεστώς και χρηματοοικονομική μητρόπολη, καλούνται στις κάλπες από τις 07:30 (01:30 ώρα Ελλάδας) για την ανάδειξη των 90 μελών του νομοθετικού συμβουλίου του Χονγκ Κονγκ - μόλις οι 20 από τις έδρες κρίνονται με άμεση ψηφοφορία.Περί τα μέσα της ημέρας, το ποσοστό συμμετοχής ανερχόταν σε 10,33%, από 9,35% στις προηγούμενες εκλογές, πριν από τέσσερα χρόνια.«Η ψήφος σας είναι ψήφος που θα προωθήσει μεταρρυθμίσεις και θα προστατεύσει τους πληγέντες από την καταστροφή», είπε ο επικεφαλής της τοπικής εκτελεστικής εξουσίας Τζον Λι στον απευθυνόμενος στον Τύπο αφού ψήφισε, καλώντας τους συμπολίτες του να τον μιμηθούν.Η προεκλογική εκστρατεία διακόπηκε απότομα όταν έγινε σαφής η έκταση της καταστροφής στο συγκρότημα πελώριων πολυκατοικιών 30 ορόφων, στο βόρειο τμήμα της μεγαλούπολης, την 26η Νοεμβρίου. Η καταστροφή στοίχισε τη ζωή σε 159 ανθρώπους.Ορισμένοι από τους ενοίκους είπαν πως θα ήθελαν να δουν να αποδίδονται ευθύνες «στους πολιτικούς». Μια ένοικος είπε πως εύχεται να διενεργηθεί «έρευνα σε βάθος» και το επόμενο νομοθετικό συμβούλιο να «επιβλέπει» τις εκτελεστικές αρχές.Άλλος κάτοικος της περιοχήςεκπαιδευτικός, 56 ετών, είπε πως η απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση θα όφειλε να είναι να προσφέρει προσιτές λύσεις όσον αφορά τη στέγη και ότι οι νομοθέτες «θα όφειλαν να συναντώνται συχνά με τους πολίτες για ενημερώνονται για τις απόψεις τους».Ο Τζον Λι διαβεβαίωσε ότι στην πρώτη συνεδρίαση του νέου νομοθετικού συμβουλίου θα παρουσιαστεί σχέδιο νόμου για τη βοήθεια και την ανοικοδόμηση των πολυκατοικιών.Είχε ήδη αναγγείλει τον σχηματισμό «ανεξάρτητης επιτροπής», της οποίας θα προεδρεύει δικαστής, για να διενεργήσει την έρευνα σχετικά με την πυρκαγιά που έκανε παρανάλωμα τμήματα των κτιρίων υπό ανακαίνιση.

Το βράδυ της Τετάρτης, η αστυνομία συνέλαβε 15 ανθρώπους, εργαζόμενους και στελέχη κατασκευαστικών εταιρειών, που αντιμετωπίζουν διώξεις για ανθρωποκτονίες κατά συρροή από αμέλεια.



Η αστυνομία συνέλαβε επίσης, σύμφωνα με ΜΜΕ, τουλάχιστον τρία πρόσωπα που κατηγορούνται για «ανταρσία», ανάμεσά τους τον Μάιλς Κουάν, 24χρονο φοιτητή που μοίραζε φυλλάδια με τα οποία απαιτούσε να λογοδοτήσει η κυβέρνηση. Ο νεαρός αφέθηκε κατόπιν ελεύθερος από αστυνομικό τμήμα.



Η κινεζική υπηρεσία εθνικής ασφαλείας στο Χονγκ Κονγκ (OSNS) κάλεσε χθες αντιπροσώπους διεθνών μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του AFP, για τους ενημερώσει, επικρίνοντας τα ξένα μέσα και ισχυριζόμενη πως διέσπειραν ψευδείς ειδήσεις στην κάλυψή τους.



Η υπηρεσία «δεν θα ανεχτεί καμιά ενέργεια αντικινεζικών στοιχείων και ταραχοποιών στο Χονγκ Κονγκ», διεμήνυσε σε ανακοίνωσή της.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ