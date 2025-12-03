Χονγκ Κονγκ: Ανέβηκαν στους 159 οι νεκροί από τη φωτιά στους ουρανοξύστες, άλλες έξι συλλήψεις
Συνολικά 140 σοροί έχουν ταυτοποιηθεί, 91 γυναίκες και 49 άνδρες - Το νεότερο θύμα ήταν μόλις ενός έτους και το γηραιότερο 97 ετών

Ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολυώροφα κτίρια κατοικιών στο Χονγκ Κονγκ ανήλθε σε 159, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Συνολικά 140 από αυτούς έχουν ταυτοποιηθεί - 91 γυναίκες και 49 άνδρες - σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας.

Το νεότερο θύμα ήταν μόλις ενός έτους και το γηραιότερο 97 ετών, πρόσθεσε η αστυνομία.

Αυτός είναι ένας «προσωρινός απολογισμός» μετά την έρευνα των κτιρίων, αλλά θα μπορούσε να αναθεωρηθεί, επειδή οι αστυνομικοί βρήκαν «ύποπτα ανθρώπινα λείψανα» που θα υποβληθούν σε ιατροδικαστική ανάλυση, δήλωσε ο αστυνομικός Επίτροπος Τζο Τσόου σε συνέντευξη Τύπου.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι προέβη σε έξι ακόμη συλλήψεις, στο πλαίσιο των ερευνών για διαφθορά και χρήση μη ασφαλών υλικών στην ανακαίνιση των πύργων και δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει το έργο της ώστε να διασφαλίσει πως οι υπεύθυνοι για την τραγωδία θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.

Η πυρκαγιά την περασμένη Τετάρτη - η πιο θανατηφόρα των τελευταίων δεκαετιών στο Χονγκ Κονγκ - κατέστρεψε πέντε από τους επτά πύργους στο συγκρότημα κατοικιών Wang Fuk Court, το οποίο βρισκόταν υπό ανακαίνιση στη συνοικία Τάι Πο, στο βόρειο τμήμα του Χονγκ Κονγκ, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

