Σεισμός 7,0 Ρίχτερ σε απομονωμένη περιοχή μεταξύ Καναδά και Αλάσκας στη Βόρεια Αμερική
Ο σεισμός καταγράφηκε στις 22.41 ώρα Ελλάδας σε βάθος 10 χλμ., κοντά στην ακτή, περίπου 370 χλμ. βορειοδυτικά του Τζούνο, της πρωτεύουσας της Αλάσκας
Σεισμός μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το βράδυ του Σαββάτου (6/12) μια ορεινή και αραιοκατοικημένη περιοχή μεταξύ της Αλάσκας και του δυτικού άκρου του Καναδά, ανακοίνωσε η Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS), η οποία ανέφερε επίσης δύο ισχυρούς μετασεισμούς.
Ο σεισμός καταγράφηκε στις 20.41 ώρα Γκρίνουιτς (22.41 ώρα Ελλάδας) σε βάθος 10 χλμ., κοντά στην ακτή, στα σύνορα μεταξύ της Αλάσκας και καναδικού εδάφους Γιούκον, περίπου 250 χλμ. δυτικά από την πρωτεύουσα του, το Γουάιτχορς, και 370 χλμ. βορειοδυτικά του Τζούνο, της πρωτεύουσας της αμερικανικής πολιτείας Αλάσκα.
Η USGS ανέφερε επίσης δύο μετασεισμούς μεγέθους 5,6 και 5,3 βαθμών που καταγράφηκαν μέσα στα επόμενα λεπτά.
Ο σεισμός σημειώθηκε κοντά στις ακτές του Ειρηνικού. Το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι ανέφερε ωστόσο ότι δεν εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι.
Η Αστυνομία της Περιφέρειας Γουάιτχορς και η πυροσβεστική υπηρεσία ανακοίνωσαν ότι δεν έχουν αναφερθεί προς το παρόν τραυματισμοί ή ζημιές σε κτίρια.
