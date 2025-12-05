Η συγκινητική ιστορία ενός 88χρονου βετεράνου που έχασε τη σύνταξή του και ένας influencer του συγκέντρωσε πάνω από $1 εκατ. για να σταματήσει να εργάζεται

Τσάρλι Πουθ και Ράσελ Ντίκερσον, με τον πρώτο να είναι υποψήφιος για Grammy.

«Μόλις πέθανε η γυναίκα μου, δεν είχα αρκετό εισόδημα για να πληρώσω για αυτό το μέρος ή όλους τους άλλους λογαριασμούς που είχα συσσωρεύσει λόγω της ασθένειας της γυναίκας μου», είπε. «Δεν ήταν δύσκολο για μένα να το κάνω γιατί ήξερα ότι έπρεπε να το κάνω», επισήμανε και πρόσθεσε: «Είμαι τυχερός που ο Θεός μου έδωσε ένα αρκετά καλό σώμα για να είμαι αρκετά δυνατός, ώστε να στέκομαι εκεί για οκτώ, οκτώμισι ώρες την ημέρα».Ο Βάιντενχοφερ έδωσε στον Μπάμπας ένα φιλοδώρημα 400 δολαρίων για να τον βοηθήσει, πριν ανοίξει έναν διαδικτυακό έρανο (GoFundMe), μέσω του οποίου μέχρι την Τετάρτη είχε συγκεντρωθεί πάνω από 1 εκατ. δολάρια.«Προέκυψε ξαφνικά, το εννοώ πραγματικά», είπε ο Μπάμπας στο μέσο ενημέρωσης. Η υψηλότερη δωρεά ήταν 10.000 χιλιάδες δολάρια από έναν άγνωστο δωρητή, ενώ χρήματα έδωσαν και οι τραγουδιστές«Παρά τα όσα του έχουν συμβεί, ο Εντ εμφανίζεται κάθε μέρα με αξιοπρέπεια, δύναμη και επιμονή. Η ιστορία του αποτελεί μια έντονη υπενθύμιση ότι πάρα πολλοί από τους ηλικιωμένους μας, ειδικά οι βετεράνοι του στρατού, αντιμετωπίζουν απίστευτες προκλήσεις μόνο και μόνο για να επιβιώσουν», έγραψε ο Βάιντενχοφερ στο GoFundMe.«Ανοίγω μια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων για να βοηθήσω τον Εντ να ζήσει τη ζωή που του αξίζει, ώστε να του δώσω επιτέλους κάποια ανακούφιση, παρηγοριά και την ηρεμία που πηγάζει από τη γνώση ότι μπορεί να απολαύσει τα τελευταία του χρόνια χωρίς συνεχή αγώνα», πρόσθεσε ο ίδιος.Ο «ινφλουένσερ της καλοσύνης», όπως είναι γνωστός, δεν έχει ακόμη αποκαλύψει στον Μπάμπας το εντυπωσιακό ποσό που συγκεντρώθηκε από την εμπνευσμένη ιστορία του, λέγοντας ότι η μεγάλη αποκάλυψη θα έρθει ως έκπληξη σε λίγες μέρες, μόλις ολοκληρωθεί η συγκέντρωση χρημάτων και δημιουργηθεί ένας ασφαλής τραπεζικός λογαριασμός ή καταπίστευμα.Το συγκινητικό βίντεο έχει προβληθεί πάνω από 5 εκατομμύρια φορές στο TikTok και έχει πάνω από 613.000 likes στο Instagram, αλλά ο Μπάμπας δεν το έχει δει. «Δεν έχω συμμετάσχει ποτέ σε αυτά τα προγράμματα. Δεν έχω ένα από αυτά τα φανταχτερά κινητά τηλέφωνα. Στην πραγματικότητα, έχω ακόμα ένα αναδιπλούμενο τηλέφωνο μόνο και μόνο για να μιλάω με ανθρώπους», είπε χαρακτηριστικά στο WYXZ.