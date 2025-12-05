Η Σουηδία τερματίζει την οικονομική βοήθεια για τέσσερις αφρικανικές χώρες υπέρ της Ουκρανίας

Κλείσιμο

Η κυβέρνηση της Σουηδίας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα σταματήσει την οικονομική βοήθεια που παρέχει, και θα κλείσει τρεις πρεσβείες ώστε να απελευθερώσει κεφάλαια για την Ουκρανία.Οι πρεσβείες της Σουηδίας στη Βολιβία, στη Λιβερία και στη Ζιμπάμπουε, όπου η αναπτυξιακή βοήθεια ήταν η κύρια δραστηριότητα, θα κλείσουν, δήλωσε ο Σουηδός υπουργός Διεθνούς Συνεργασίας Μπένζαμιν Ντούσα.Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν σταδιακά και«Η κυβέρνηση σχεδιάζει να αυξήσει τη βοήθεια προς την Ουκρανία. Αυτό σημαίνει ότι τώρα αφιερώνουμε σχεδόν το 20% της συνολικής μας βοήθειας σε αυτόν τον συγκεκριμένο σκοπό», τόνισε ο Ντούσα.Τα τελευταία 25 χρόνια, η σουηδική βοήθεια προς αυτές τις τέσσερις αφρικανικές χώρες έχει ξεπεράσει τα 50 δισ. κορώνες.Η σκανδιναβική χώρα, γενναιόδωρος δωρητής αναπτυξιακής βοήθειας από τη δεκαετία του 1970, βιώνει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της μετά την εκλογή συντηρητικής κυβέρνησης το 2022 που έχει τη στήριξη ενός ακροδεξιού, αντιμεταναστευτικού κόμματος.Πλέον, αυτή η βοήθεια στοχεύει εν μέρει στη μείωση της μετανάστευσης και στην επιτάχυνση των απελάσεων, δύο προτεραιότητες για τη Στοκχόλμη.Έτσι, η Σουηδία σταμάτησε τη βοήθειά της προς το Ιράκ πέρυσι και θέλει βάλει όρους στη βοήθεια που παρέχει στη Συρία.«Για πολύ καιρό, η σουηδική βοήθεια ήταν πολύ διασκορπισμένη. Λειτουργούσαμε σαν καταβρεχτήρας, κάτι που οδήγησε σε έλλειψη ελέγχου», δήλωσε ο Ντούσα. «Σε πολλές περιπτώσεις, δεν γνωρίζουμε καν αν αυτή είχε χρησιμότητα».Η Τανζανία έχει λάβει συνολικά 70 δισ. κορώνες (6,4 δισ. ευρώ) από το 1962.Σύμφωνα με τον υπουργό, «χώρες, ιδιαίτερα στην Αφρική, έχουν αναπτύξει μια πραγματική εξάρτηση από τη βοήθεια κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, η οποία μπορεί να οδήγησε αυτές τις χώρες να μην προβούν σε τόσες μεταρρυθμίσεις όσες θα θέλαμε να δούμε».Πολλοί οργανισμοί και ειδικοί αμφισβητούν αυτά τα επιχειρήματα.