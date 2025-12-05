Μακρόν: Να συνεχίσουμε να ενισχύουμε στρατιωτική την Ουκρανία, απαραίτητη η ενότητα ΗΠΑ - Ευρώπης

Έχουμε ανάγκη τις Ηνωμένες Πολιτείες για να έχουμε ειρήνη και οι Ηνωμένες Πολιτείες μας έχουν ανάγκη ώστε η ειρήνη αυτή να είναι σταθερή και μακρόπνοη, είπε ο Γάλλος πρόεδρος από την Κίνα