Spiegel: Οι αποκαλυπτικές συνομιλίες των Ευρωπαίων με τον Ζελένσκι για το σχέδιο Τραμπ, «παίζουν παιχνίδια και με εσάς και με εμάς»
Εμανουέλ Μακρόν ΗΠΑ Πόλεμος στην Ουκρανία Ουκρανία

Spiegel: Οι αποκαλυπτικές συνομιλίες των Ευρωπαίων με τον Ζελένσκι για το σχέδιο Τραμπ, «παίζουν παιχνίδια και με εσάς και με εμάς»

Ο Μακρόν φέρεται να προειδοποίησε τους Ευρωπαίους ηγέτες για πιθανή προδοσία των ΗΠΑ στην Ουκρανία

Spiegel: Οι αποκαλυπτικές συνομιλίες των Ευρωπαίων με τον Ζελένσκι για το σχέδιο Τραμπ, «παίζουν παιχνίδια και με εσάς και με εμάς»
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε Ευρωπαίους ηγέτες ότι «υπάρχει πιθανότητα οι ΗΠΑ να προδώσουν την Ουκρανία σε ό,τι αφορά την εδαφική ακεραιότητα, χωρίς σαφήνεια για τις εγγυήσεις ασφαλείας» σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, το οποίο επικαλείται μια διαρροή από πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών.

Σύμφωνα με το περιοδικό, ο Μακρόν χαρακτήρισε την τεταμένη στιγμή των συνομιλιών ως «μεγάλο κίνδυνο» για τον Ζελένσκι, με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να προσθέτει ότι ο Ουκρανός ηγέτης – ο οποίος επίσης συμμετείχε στην τηλεφωνική συνομιλία – έπρεπε να είναι «πολύ προσεκτικός».

«Παίζουν παιχνίδια τόσο με εσάς όσο και με εμάς» φέρεται να είπε ο Φρίντριχ Μερτς, με το περιοδικό να συμπεραίνει ότι αυτή η δήλωση αφορούσε την αποστολή του Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα.

Ακόμα και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο οποίος δημόσια έχει επαινέσει τον Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να δήλωσε «ότι πρέπει να προστατεύσουμε τον Βολοντίμιρ».

Το περιοδικό ανέφερε ότι και άλλοι ηγέτες εξέφρασαν τις ανησυχίες τους, με τον Αλεξάντερ Στουμπ από τη Φινλανδία να λέει «δεν πρέπει να αφήσουμε την Ουκρανία και τον Ζελένσκι μόνοι τους με αυτούς τους ανθρώπους».

Το Der Spiegel ανέφερε ότι μίλησε με «αρκετούς» συμμετέχοντες στην τηλεφωνική επικοινωνία, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποιήθηκε, και δύο από αυτούς φέρεται να δήλωσαν ότι τα αποσπάσματα «αναπαράχθηκαν με ακρίβεια».

Ο εκπρόσωπος του Ζελένσκι αρνήθηκε να σχολιάσει, όπως και το γραφείο του Μερτς, ενώ το Ελιζέ αμφισβήτησε τα αποσπάσματα που αποδίδονται στον Μακρόν.
