Ο Μαδούρο επιβεβαιώνει πως συνομίλησε με τον Τραμπ: «Έγινε με σεβασμό και ήταν εγκάρδια»
Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας έκανε λόγο για διεργασίες σε εξέλιξη προκειμένου να διεξαχθεί διάλογος με «σεβασμό» ανάμεσα στις κυβερνήσεις των δυο κρατών
Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο επιβεβαίωσε χθες Τετάρτη πως είχε πριν από περίπου δέκα ημέρες τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον ομόλογό του των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω της κρίσης ανάμεσα στις δυο χώρες, κάνοντας λόγο για συνομιλία που έγινε με «σεβασμό» και ήταν «εγκάρδια».
«Συζήτησα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Μπορώ να πω ότι η συνομιλία έγινε σε τόνο που χαρακτηριζόταν από σεβασμό και μπορώ επίσης να πω ότι ήταν εγκάρδια», είπε ο Μαδούρο στην δημόσια τηλεόραση. Έκανε ακόμη λόγο για διεργασίες σε εξέλιξη προκειμένου να διεξαχθεί διάλογος με «σεβασμό» ανάμεσα στις κυβερνήσεις των δυο κρατών.
Ένα δημοσίευμα του Reuters τη Δευτέρα, επικαλούμενο τέσσερις πηγές που γνώριζαν την κλήση, ανέφερε ότι ο Μαδούρο μετέφερε στον Τραμπ ότι ήταν έτοιμος να εγκαταλείψει τη Βενεζουέλα εάν αυτός και η οικογένειά του λάμβαναν πλήρη νομική αμνηστία, συμπεριλαμβανομένης της άρσης των αμερικανικών κυρώσεων και του τερματισμού μιας υπόθεσης στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ). Ο Τραμπ είχε νωρίτερα προειδοποιήσει τον πρόεδρο της Βενεζουέλας να εγκαταλείψει τη χώρα .
Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκδήλωσης την Τετάρτη, ο Μαδούρο δήλωσε: «Εάν αυτή η έκκληση σημαίνει ότι γίνονται βήματα προς έναν διάλογο με σεβασμό μεταξύ των χωρών μας, τότε ο διάλογος είναι ευπρόσδεκτος, η διπλωματία είναι ευπρόσδεκτη».
Η κλήση προς τον Πρόεδρο Μαδούρο έρχεται μετά από συνεχή πίεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα για να σταματήσει το φερόμενο λαθρεμπόριο ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε επιχείρηση για την εξάρθρωση των καρτέλ ναρκωτικών και διέταξε τον αμερικανικό στρατό να αναλάβει δράση κατά των φερόμενων πλοίων που μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό Ωκεανό.
Ο αμερικανικός στρατός έχει έκτοτε πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον φερόμενων πλοίων λαθρεμπορίου ναρκωτικών στην Καραϊβική και στα ανοικτά των ακτών του Ειρηνικού, ενώ απειλεί να πραγματοποιήσει χερσαία στρατιωτική δράση στη χώρα και χαρακτηρίζει το Cartel de los Soles ως ξένη τρομοκρατική ομάδα.
Όταν ρωτήθηκε για τους εμπόρους ναρκωτικών της Βενεζουέλας κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, ο Τραμπ είπε: «Κάθε σκάφος που διαλύουμε, σώζουμε 25.000 αμερικανικές ζωές. Αν κοιτάξετε τους αριθμούς μας, τα ναρκωτικά που έρχονται μέσω θαλάσσης έχουν μειωθεί κατά 91%... και θα ξεκινήσουμε πολύ σύντομα και από την ξηρά».
#ÚLTIMAHORA Nicolás Maduro habla por primera vez de la llamada que tuvo con Trump: "Fue en un tono de respeto, fue cordial" https://t.co/mqOHv8tVaW pic.twitter.com/smmn8pyFIH— Monitoreamos (@monitoreamos) December 3, 2025
.@POTUS on Venezuelan drug traffickers: "Every boat we knock out, we save 25,000 American lives. If you look at our numbers, the drugs coming in through sea are down 91%... and we're going to start very soon on land." pic.twitter.com/47cHE0G4SN— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 3, 2025
