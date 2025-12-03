Σύλληψη τριών Ελλήνων στη Βόρεια Μακεδονία: Εντοπίστηκαν πάνω από 200 φυσίγγια σε ελέγχους στα σύνορα

Αναστατωμένα τρία χωριά

Οι αρχές της Βόρεια Μακεδονίας πραγματοποίησαν τις συλλήψεις για διάπραξη εγκλήματος βάσει του άρθρου 396 του Ποινικού τους Κώδικα και αφορά παράνομη κατασκευή, κατοχή και εμπορία όπλων και εκρηκτικών.Στις Μουριές του Κιλκίς οι κάτοικοι είναι αναστατωμένοι με την σύλληψη του συγχωριανού τους και μόνο καλά λόγια έχουν να πουν για τον Χ.Σ. που όπως είπε στο protothema.gr ο πρόεδρος της κοινότητας, Θεόδωρος Τυριακίδης «ειναι οικογενειάρχης, νοικοκύρης και ποτέ δεν έχει δώσει το παραμικρό δικαίωμα».«Το παιδί είναι χρόνια κυνηγός και είχε μερικά φυσίγγια ξεχασμένα στο πορτ παγκάζ. Από αμέλεια τα είχε ξεχάσει στο αυτοκίνητο. Δεν έχει δώσει ποτέ το παραμικρό δικαίωμα. Είναι ένα εργατικό παιδί και όπως πολλοί εδώ από το χωριό πήγε στη γειτονική χώρα να βάλει καύσιμα» είπε ο κ. Τυριακίδης προσθέτοντας ότι η απόσταση του χωριού από τη γείτονα χώρα είναι μικρή «και όλοι πάμε εκεί για να βάλουμε καύσιμα επειδή είναι φθηνότερα».Αναστατωμένοι και ιδιαίτερα στεναχωρημένοι είναι και οι κάτοικοι της Καστανούσας Σερρών που ένας δικός τους άνθρωπος ο 62χρονος Θ.Π. συνελήφθηκε επειδή επίσης είχε ξεχάσει στο όχημα του μερικά κυνηγετικά φυσίγγια.«Ο άνθρωπος είναι κυνηγός και ενώ έβγαλε από το πορτ παγκάζ το όπλο και το άφησε στο σπίτι του ξέχασε να βγάλει τις σφαίρες, τις άφησε στο αυτοκίνητο και τις βρήκαν» είπε στο protothema.gr ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστανούσας Σερρών, κ. Λευτέρης Παπαδόπουλος που πρόσθεσε ότι όλο το χωριό έχει στεναχωρηθεί καθώς ο 62χρονος είναι ένας ήσυχος οικογενειάρχης και επαγγελματίας, ιδιαίτερα αγαπητός στο χωριό και ποτέ δεν έχει δώσει το παραμικρό δικαίωμα.Άφωνοι με την σύλληψη του 76χρονου Κ.Κ. είναι και οι κάτοικοι στην Κορομηλιά Κιλκίς που ξέρουν ότι ο ηλικιωμένος είναι κυνηγός, συχνά πηγαίνει στη γείτονα χώρα για καύσιμα και προφανώς ξέχασε στο αυτοκίνητο του τα 24 φυσίγγια.