Σύλληψη τριών Ελλήνων στη Βόρεια Μακεδονία: Εντοπίστηκαν πάνω από 200 φυσίγγια σε ελέγχους στα σύνορα
Η οπλοκατοχή στη γείτονα χώρα είναι κακουργηματικού χαρακτήρα ενώ η διαδικασία κράτησης και εκδίκασης είναι πολυήμερη και ενδέχεται να κάνουν Χριστούγεννα στις φυλακές της Β. Μακεδονίας
Κρατούμενοι σε φυλακές της Βόρειας Μακεδονίας βρίσκονται από την περασμένη Παρασκευή (28/11) τρεις Έλληνες που πέρασαν σε διαφορετικές στιγμές από τον συνοριακό σταθμό της Δοϊράνης και συνελήφθησαν από τις αστυνομικές αρχές καθώς στα οχήματα τους βρέθηκαν κυνηγετικά φυσίγγια.
Πρόκειται για τον 38χρονο Χ.Σ. από το χωριό Μουριές Κιλκίς, τον 76χρονο Κ.Κ. από το χωριό Κορομηλιά Κιλκίς και τον 62χρονο Θ.Π. από την Καστανούσα Σερρών που εισήλθαν στην Βόρεια Μακεδονία δια του συνοριακού σταθμού της Δοϊράνης και τα οχήματα τους ελέγχθηκαν στο τελωνείο της Βόρειας Μακεδονίας (Dojran) από αστυνομικούς, τελωνειακούς και την Frontex εντός των οποίων βρήκαν κυνηγετικά φυσίγγια.
Την είδηση της σύλληψης των τριών Ελλήνων επιβεβαίωσαν στο protothema.gr πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών επισημαίνοντας ότι η Πρεσβεία της χώρας μας στην Βόρεια Μακεδονία βρίσκεται στο πλευρό τους προσθέτοντας ότι η Πρεσβεία έχει τακτική επικοινωνία με τις οικογένειες των τριών ατόμων.
Στη γείτονα χώρα όμως η εύρεση των φυσιγγιών είναι οπλοκατοχή και μάλιστα είναι κακούργημα ενώ η διαδικασία έως την εκδίκαση της υπόθεσης είναι πολυήμερη, όπως επιβεβαίωσαν και οι πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών, και είναι πιθανό οι τρεις Έλληνες να περάσουν τις γιορτές των Χριστουγέννων στις φυλακές της Βόρειας Μακεδονίας.
Οι τρεις κάτοικοι των χωριών της παραμεθορίου πέρασαν τα σύνορα - σε διαφορετικές χρονικές στιγμές της 28ης Νοεμβρίου- και επισκέφτηκαν τη γείτονα χώρα όπως αναφέρουν μάρτυρες που συνομίλησε το protothema.gr προκειμένου να εφοδιάσουν τα οχήματα τους με καύσιμα, η τιμή των οποίων είναι πολύ φθηνότερη από τα βενζινάδικα της Ελλάδας και είναι μια πρακτική που εφαρμόζουν πολλοί κάτοικοι της.
Αρχικά, συνελήφθη στις 10.20 το πρωί ο Χ.Σ. καθώς στον έλεγχο που πραγματοποίησαν στο όχημα του μεικτό κλιμάκιο αποτελούμενο από Αστυνομικούς, Frontex και τελωνειακούς βρήκαν 130 κυνηγετικά φυσίγγια. Μάλιστα αναφέρουν ότι τα 130 φυσίγγια ήταν επιμελώς κρυμμένα σε διάφορα σημεία του οχήματος τους
Ο δεύτερος Έλληνας, ο 76χρονος Κ.Κ. συνελήφθη μια ώρα μετά καθώς εντός του οχήματος του βρέθηκαν 24 φυσίγγια ενώ ο τρίτος Έλληνας ο 62χρονος Θ.Π. συνελήφθηκε στις 4.30 το απόγευμα καθώς είχε στο αμάξι του 40 φυσίγγια.
Τι αναφέρει η Αστυνομία της Βόρειας ΜακεδονίαςΣύμφωνα με το επίσημο δελτίο τύπου της Αστυνομίας της Βόρειας Μακεδονίας - στο οποίο παρατίθεται και φωτογραφικό υλικό των οχημάτων και των φυσιγγιών- όλα έγιναν την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου και αφορά τρεις συλλήψεις - σε διαφορετικές χρονικές στιγμές- και την κατάσχεση περίπου 200 φυσιγγιών.
Οι αρχές της Βόρεια Μακεδονίας πραγματοποίησαν τις συλλήψεις για διάπραξη εγκλήματος βάσει του άρθρου 396 του Ποινικού τους Κώδικα και αφορά παράνομη κατασκευή, κατοχή και εμπορία όπλων και εκρηκτικών.
«Το παιδί είναι χρόνια κυνηγός και είχε μερικά φυσίγγια ξεχασμένα στο πορτ παγκάζ. Από αμέλεια τα είχε ξεχάσει στο αυτοκίνητο. Δεν έχει δώσει ποτέ το παραμικρό δικαίωμα. Είναι ένα εργατικό παιδί και όπως πολλοί εδώ από το χωριό πήγε στη γειτονική χώρα να βάλει καύσιμα» είπε ο κ. Τυριακίδης προσθέτοντας ότι η απόσταση του χωριού από τη γείτονα χώρα είναι μικρή «και όλοι πάμε εκεί για να βάλουμε καύσιμα επειδή είναι φθηνότερα».
Αναστατωμένοι και ιδιαίτερα στεναχωρημένοι είναι και οι κάτοικοι της Καστανούσας Σερρών που ένας δικός τους άνθρωπος ο 62χρονος Θ.Π. συνελήφθηκε επειδή επίσης είχε ξεχάσει στο όχημα του μερικά κυνηγετικά φυσίγγια.
«Ο άνθρωπος είναι κυνηγός και ενώ έβγαλε από το πορτ παγκάζ το όπλο και το άφησε στο σπίτι του ξέχασε να βγάλει τις σφαίρες, τις άφησε στο αυτοκίνητο και τις βρήκαν» είπε στο protothema.gr ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστανούσας Σερρών, κ. Λευτέρης Παπαδόπουλος που πρόσθεσε ότι όλο το χωριό έχει στεναχωρηθεί καθώς ο 62χρονος είναι ένας ήσυχος οικογενειάρχης και επαγγελματίας, ιδιαίτερα αγαπητός στο χωριό και ποτέ δεν έχει δώσει το παραμικρό δικαίωμα.
Άφωνοι με την σύλληψη του 76χρονου Κ.Κ. είναι και οι κάτοικοι στην Κορομηλιά Κιλκίς που ξέρουν ότι ο ηλικιωμένος είναι κυνηγός, συχνά πηγαίνει στη γείτονα χώρα για καύσιμα και προφανώς ξέχασε στο αυτοκίνητο του τα 24 φυσίγγια.
Αναστατωμένα τρία χωριάΣτις Μουριές του Κιλκίς οι κάτοικοι είναι αναστατωμένοι με την σύλληψη του συγχωριανού τους και μόνο καλά λόγια έχουν να πουν για τον Χ.Σ. που όπως είπε στο protothema.gr ο πρόεδρος της κοινότητας, Θεόδωρος Τυριακίδης «ειναι οικογενειάρχης, νοικοκύρης και ποτέ δεν έχει δώσει το παραμικρό δικαίωμα».
