Τι σηματοδοτεί η ιστορική επίσκεψη του Πάπα Λέοντα ΙΔ' στο Φανάρι - Με μηνύματα υπέρ της ενότητας των Χριστιανών και της ειρήνης η Κοινή Διακήρυξη