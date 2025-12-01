Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Ιντιάνα: Καραμπόλα 45 οχημάτων σε αυτοκινητόδρομο μετά από χιονόπτωση - Δείτε βίντεο
Παρά τον μεγάλο αριθμό των οχημάτων που ενεπλάκησαν, δεν καταγράφηκε κάποιος σοβαρός τραυματισμός
Καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν περίπου 45 οχήματα σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο της Ιντιάνα εν μέσω των διακοπών για την Ημέρα των Ευχαριστιών.
Η καραμπόλα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Interstate 70 μετά από χιονόπτωση που σημειώθηκε το Σάββατο με αποτέλεσμα να υπάρξουν και εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων.
Ωστόσο για αρκετή ώρα υπήρξε διακοπή κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο.
«Πρόκειται για μια πολλαπλή σύγκρουση οχημάτων που ήταν περιττή. Οι άνθρωποι πρέπει απλά να οδηγούν με σύνεση όταν αρχίζει να χιονίζει, να μειώνουν την ταχύτητά τους, να φροντίζουν να έχουν δέσει τις ζώνες ασφαλείας τους και να προσέχουν όλοι να είναι ασφαλείς εκεί έξω» σχολίασαν από την αστυνομία της Ιντιάνα μετά την καραμπόλα.
About 50 vehicles were involved in a massive crash in the United States— NEXTA (@nexta_tv) December 1, 2025
A major pileup occurred on a highway in Indiana after heavy snowfall. Visibility dropped almost instantly, causing vehicles to slam into one another.
The highway was closed for six hours, and rescuers had… pic.twitter.com/9re3fHPCf7
