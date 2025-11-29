Τουλάχιστον 153 νεκροί στη Σρι Λάνκα από τις πλημμύρες - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα

«Παραμένουμε έτοιμοι να προσφέρουμε περισσότερη βοήθεια και συνδρομή ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης», έγραψε στο X ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι.Οι πλημμύρες επιδεινώθηκαν σήμερα σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, με αποτέλεσμα οι αρχές να διατάξουν την απομάκρυνση των κατοίκων από τις όχθες του ποταμού Κελάνι που υπερχείλισε το βράδυ χθες, Παρασκευή.Το 2003 η Σρι Λάνκα είχε αντιμετωπίσει τις χειρότερες πλημμύρες του αιώνα, που είχαν στοιχίσει τη ζωή σε 254 ανθρώπους.