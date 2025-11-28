Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
Ο Τραμπ ακυρώνει όλα τα έγγραφα που υπέγραψε ο Μπάιντεν με αυτόματο στιλό
Ο Τραμπ ακυρώνει όλα τα έγγραφα που υπέγραψε ο Μπάιντεν με αυτόματο στιλό
Οι ριζοσπάστες τρελοί της Αριστεράς χρησιμοποιούσαν παράνομα το Autopen, γράφει για τον προκάτοχό του και υποστηρίζει ότι έτσι υπέγραψε το 92% των αποφάσεων
Στην άμεση ακύρωση ενός τεράστιου αριθμού αποφάσεων του Τζο Μπάιντεν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ με το σκεπτικό ότι είχαν υπογραφεί από τον πρώην πρόεδρο με αυτόματο στιλό.
Το Autopen διευκολύνει την υπογραφή μεγάλου αριθμού εγγράφων παράγοντας πανομοιότυπες υπογραφές. Ωστόσο, η χρήση του από τον πρόεδρο των ΗΠΑ χρειάζεται ρητή έγκριση από τον ίδιο γιατί ένα έγγραφο πρέπει να προέρχεται από το δικό του χέρι.
Σε αυτό βασίζεται ο Τραμπ που ισχυρίζεται ότι κάποια πρόσωπα που δεν κατονομάζει (αν και τους αποκαλεί «τρελούς της ριζοσπαστικής Αριστεράς») «πήραν την προεδρία» μέσα από τα χέρια του.
Στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει:
«Κάθε έγγραφο που υπογράφηκε από τον κοιμισμένο Τζο Μπάιντεν με το Autopen, περίπου το 92% των εγγράφων, καταργείται με την παρούσα και δεν έχει πλέον ισχύ ή αποτέλεσμα. Το Autopen δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται εάν δεν έχει δοθεί ρητή έγκριση από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ριζοσπάστες τρελοί της Αριστεράς που περιβάλλουν τον Μπάιντεν γύρω από το όμορφο προεδρικό γραφείο στο Οβάλ Γραφείο του πήραν την προεδρία.
» Με την παρούσα ακυρώνω όλες τις εκτελεστικές διαταγές και οτιδήποτε άλλο δεν υπογράφηκε απευθείας από τον απατεώνα Τζο Μπάιντεν, επειδή οι άνθρωποι που χειρίστηκαν το Autopen το έκαναν παράνομα. Ο Τζο Μπάιντεν δεν συμμετείχε στη διαδικασία του Autopen και, αν ισχυριστεί το αντίθετο, θα κατηγορηθεί για ψευδορκία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»
Τη συζήτηση με το αυτόματο στιλό είχε ανοίξει ο ίδιος ο Τραμπ κατά τους τελευταίους μήνες της θητείας του Μπάιντεν.
Ξεκινώντας από την παρατήρηση ότι οι υπογραφές του Μπάιντεν σε διατάγματα και νόμους ήταν όλες πανομοιότυπες, ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ ειρωνευόταν τον προκάτοχό του και έλεγε ότι οι υπογραφές μπαίνουν με αυτόματο στιλό.
Είχε φτάσει μάλιστα να αντικαταστήσει το πορτρέτο του Μπάιντεν στο περιστύλιο του Λευκού Οίκου με… ένα Autopen.
Το Autopen διευκολύνει την υπογραφή μεγάλου αριθμού εγγράφων παράγοντας πανομοιότυπες υπογραφές. Ωστόσο, η χρήση του από τον πρόεδρο των ΗΠΑ χρειάζεται ρητή έγκριση από τον ίδιο γιατί ένα έγγραφο πρέπει να προέρχεται από το δικό του χέρι.
Σε αυτό βασίζεται ο Τραμπ που ισχυρίζεται ότι κάποια πρόσωπα που δεν κατονομάζει (αν και τους αποκαλεί «τρελούς της ριζοσπαστικής Αριστεράς») «πήραν την προεδρία» μέσα από τα χέρια του.
Στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει:
«Κάθε έγγραφο που υπογράφηκε από τον κοιμισμένο Τζο Μπάιντεν με το Autopen, περίπου το 92% των εγγράφων, καταργείται με την παρούσα και δεν έχει πλέον ισχύ ή αποτέλεσμα. Το Autopen δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται εάν δεν έχει δοθεί ρητή έγκριση από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ριζοσπάστες τρελοί της Αριστεράς που περιβάλλουν τον Μπάιντεν γύρω από το όμορφο προεδρικό γραφείο στο Οβάλ Γραφείο του πήραν την προεδρία.
» Με την παρούσα ακυρώνω όλες τις εκτελεστικές διαταγές και οτιδήποτε άλλο δεν υπογράφηκε απευθείας από τον απατεώνα Τζο Μπάιντεν, επειδή οι άνθρωποι που χειρίστηκαν το Autopen το έκαναν παράνομα. Ο Τζο Μπάιντεν δεν συμμετείχε στη διαδικασία του Autopen και, αν ισχυριστεί το αντίθετο, θα κατηγορηθεί για ψευδορκία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»
Τη συζήτηση με το αυτόματο στιλό είχε ανοίξει ο ίδιος ο Τραμπ κατά τους τελευταίους μήνες της θητείας του Μπάιντεν.
Ξεκινώντας από την παρατήρηση ότι οι υπογραφές του Μπάιντεν σε διατάγματα και νόμους ήταν όλες πανομοιότυπες, ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ ειρωνευόταν τον προκάτοχό του και έλεγε ότι οι υπογραφές μπαίνουν με αυτόματο στιλό.
Είχε φτάσει μάλιστα να αντικαταστήσει το πορτρέτο του Μπάιντεν στο περιστύλιο του Λευκού Οίκου με… ένα Autopen.
The Presidential Walk of Fame has arrived on the West Wing Colonnade— Margo Martin (@MargoMartin47) September 24, 2025
Wait for it… 🖊️👀 pic.twitter.com/ApWfdxfFQa
Ειδήσεις σήμερα:
Τράπεζες: Οι τρεις λόγοι που προκάλεσαν τα προβλήματα στα συστήματα e-banking - Αποκαταστάθηκε σε μεγάλο βαθμό η δυσλειτουργία
«Αρπακτικό με στολή»: Το μεγαλύτερο σεξουαλικό σκάνδαλο στην ιστορία του στρατού των ΗΠΑ - Γυναικολόγος βιντεοσκοπούσε τις εξετάσεις των ασθενών του, έως και 3.000 θύματα
Άγριο έγκλημα στην Ολλανδία: Έπνιξαν την 18χρονη αδερφή τους σε βάλτο επειδή είχε σχέση - Ο πατέρας έδωσε την εντολή για τη δολοφονία
Τράπεζες: Οι τρεις λόγοι που προκάλεσαν τα προβλήματα στα συστήματα e-banking - Αποκαταστάθηκε σε μεγάλο βαθμό η δυσλειτουργία
«Αρπακτικό με στολή»: Το μεγαλύτερο σεξουαλικό σκάνδαλο στην ιστορία του στρατού των ΗΠΑ - Γυναικολόγος βιντεοσκοπούσε τις εξετάσεις των ασθενών του, έως και 3.000 θύματα
Άγριο έγκλημα στην Ολλανδία: Έπνιξαν την 18χρονη αδερφή τους σε βάλτο επειδή είχε σχέση - Ο πατέρας έδωσε την εντολή για τη δολοφονία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα