Φαβορί για τις προεδρικές στη Γαλλία ο ακροδεξιός Μπαρντελά, δείχνει δημοσκόπηση για τον πρώτο γύρο

Τα ποσοστά του είναι υπερδιπλάσια από αυτά των δύο βασικών αντιπάλων, του Εντουάρ Φιλίπ και του Ραφαέλ Γκλικσμάν

O πρόεδρος του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού στη Γαλλία, ο Ζορντάν Μπαρντελά, είναι το φαβορί του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών του 2027, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Verian για το περιοδικό L'Hémicycle, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα Παρασκευή.

Ο Μπαρντελά θα επικρατούσε άνετα στον πρώτο γύρο των εκλογών, εάν διεξάγονταν τώρα, με ποσοστό 35,5% έως 36,5% στην πρόθεση ψήφου, διατηρώντας ισχυρό προβάδισμα έναντι των δύο επόμενων υποψηφίων.

Πολύ χαμηλότερα είναι τα ποσοστά άλλων δύο υποψηφίων, του πρώην πρωθυπουργού της Δεξιάς Εντουάρ Φιλίπ (16,5%-17%) και του ηγέτη του αριστερού κόμματος Δημόσια Πλατεία (Place publique) Ραφαέλ Γκλικσμάν (11,5%-13%).

Σε πολύ κοντινή απόσταση, ο επικεφαλής του κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία (La France insoumise- ριζοσπαστική αριστερά) Ζαν Λικ Μελανσόν συγκεντρώνει ποσοστό 11%-12% στην πρόθεση ψήφου, ενώ ακολουθεί ο αρχηγός των Ρεπουμπλικάνων (δεξιά) Μπρουνό Ρεταγιό (7,5%) και η επικεφαλής των Οικολόγων Μαρίν Τοντελιέ (5%).

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως ο Μπαρντελά βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων όλων των ηλικιακών ομάδων.

Ένα από τα διακυβεύματα των εκλογών θα είναι η μετακίνηση των ψηφοφόρων του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, που δεν θα μπορεί να θέσει υποψηφιότητα. Σύμφωνα με αυτήν τη δημοσκόπηση, το 52% εξ αυτών θα έδιναν την ψήφο τους στον Εντουάρ Φιλίπ στον πρώτο γύρο και το 20% στον Ραφαέλ Γκλικσμάν.

Η δημοσκόπηση διεξήχθη διαδικτυακά το διάστημα μεταξύ 18-20 Νοεμβρίου σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 Γάλλων, ηλικίας 18 ετών και άνω. Το περιθώριο λάθους είναι μεταξύ 1,4-3,2%.

