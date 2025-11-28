Οι πολωνικές Αρχές συνέλαβαν δύο Ουκρανούς και τρεις Λευκορώσους ως ύποπτους για κατασκοπεία
Η Βαρσοβία προειδοποιεί για προσπάθειες της Ρωσίας να αποσταθεροποιήσει χώρες που υποστηρίζουν το Κίεβο

Οι εισαγγελικές αρχές της Πολωνίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι συνελήφθησαν δύο Ουκρανοί και τρεις Λευκορώσοι με την κατηγορία ότι δρούσαν με εντολές ξένων μυστικών υπηρεσιών, καθώς η Βαρσοβία προειδοποιεί για προσπάθειες της Ρωσίας να αποσταθεροποιήσει χώρες που υποστηρίζουν το Κίεβο.

Η Πολωνία ισχυρίζεται ότι έχει στοχοποιηθεί με εμπρησμούς και κυβερνοεπιθέσεις στο πλαίσιο όπως λέει του «υβριδικού πολέμου» που διεξάγει η Ρωσία για να υπονομεύσει την υποστήριξη προς την Ουκρανία. Η Μόσχα αρνείται αυτές τις κατηγορίες.

Οι ύποπτοι Ολεξάντρ Σ. και Σοφία Τς. , που αναφέρονται ως Ουκρανοί πολίτες και οι Λευκορώσοι Βικτόρια Μ., Αντόν Μ. και Βλαντίμρ Ου. συνελήφθησαν σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές από την αστυνομία και τις μυστικές υπηρεσίες στις 25 και 26 Νοέμβριου.

Φωτογράφιζαν υποδομές εθνικής ασφάλειας

Οι δραστηριότητες τους, προσθέτουν οι εισαγγελικές αρχές, περιελάμβαναν, φωτογράφιση και μετάδοση φωτογραφιών κρίσιμης σημασίας υποδομών και τοποθεσιών σημαντικών από την άποψη εθνικής ασφάλειας, το 2024 και τους πρώτους μήνες του 2025.

«Για τα θέμα τα αυτά, οι ύποπτοι αμείβονταν με κρυπτονομίσματα» αναφέρεται στην ανακοίνωση των εισαγγελικών αρχών. Η διενέργεια κατασκοπείας στη Πολωνία επισύρει ποινές φυλάκισης από 5 έως 30 έτη.

Τρεις από τους υπόπτους τέθηκαν υπό κράτηση για διάστημα τριών μηνών, ενώ ο ανήλικος εστάλη σε κέντρο κράτησης ανηλίκων. Στον Βλαντίμιρ Ου. , απαγορεύθηκε η έξοδος από την χώρα και δεν συνελήφθη λόγω της κακής κατάστασης της υγείας του.

Δραστηριότητες με ξένες μυστικές υπηρεσίες

«Η έρευνα αφορά την εμπλοκή ατόμων σε δραστηριότητες με ξένες μυστικές υπηρεσίες κατά της Δημοκρατίας της Πολωνίας μεταξύ Μαρτίου 2024 και Φεβρουαρίου 2025 στο Ρζεσζόφ, τη Βαρσοβία, το Λοτζ και άλλες τοποθεσίες», αναφέρεται στην ανακοίνωση των εισαγγελικών αρχών.

«Οι δραστηριότητες περιελάμβαναν τη λήψη και κοινοποίηση φωτογραφιών κρίσιμων υποδομών, καθώς και την ανάρτηση αφισών και τη δημιουργία γκράφιτι».

