Η Πολωνία ζήτησε από τη Λευκορωσία την έκδοση των δύο Ουκρανών που κατηγορεί για το σαμποτάζ στον σιδηρόδρομο

Η κυβέρνηση της Πολωνίας δεν συνδέει τη δράση των δύο σαμποτέρ με την επίσημη Ουκρανία - Ισχυρίζεται πως ενεργούσαν για λογαριασμό της Μόσχας - Ποιο είναι το παρελθόν τους