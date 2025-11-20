Η Πολωνία ζήτησε από τη Λευκορωσία την έκδοση των δύο Ουκρανών που κατηγορεί για το σαμποτάζ στον σιδηρόδρομο
Η κυβέρνηση της Πολωνίας δεν συνδέει τη δράση των δύο σαμποτέρ με την επίσημη Ουκρανία - Ισχυρίζεται πως ενεργούσαν για λογαριασμό της Μόσχας - Ποιο είναι το παρελθόν τους
Η Πολωνία ζήτησε την έκδοση δύο Ουκρανών πολιτών, του 39χρονου Ολέξαντρ Κονονόβ και του 41χρονου Γιέβγενι Ιβάνοφ, που φέρονται να έχουν διαπράξει δολιοφθορές στη σιδηροδρομική υποδομή της χώρας υπέρ της Ρωσίας. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Πολωνικού Υπουργείου Εξωτερικών το σχετικό διπλωματικό αίτημα παραδόθηκε στο προξενείο της Λευκορωσίας στην Πολωνία την Τετάρτη.
Οι δύο Ουκρανοί που κατηγορούνται για δολιοφθορά είχαν φθάσει στην Πολωνία από τη Λευκορωσία το Σεπτέμβριο του 2025 και μετά τις επιθέσεις επέστρεψαν στη Λευκορωσία. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πολωνική εφημερίδα Gazeta Wyborcza, ο ένας εκ των δύο υπηκόων Ουκρανίας ήταν πρώην υπάλληλος της εισαγγελίας στο Ντονμπάς, ενώ ο άλλος είχε καταδικαστεί ερήμην το Μάιο του 2025 από δικαστήριο στη Λβιβ για σαμποτάζ στην Ουκρανία.
Επιπλέον, η Πολωνία προχώρησε σε κλείσιμο του Ρωσικού Γενικού Προξενείου στη Γκντανσκ λόγω της αναφερόμενης εμπλοκής της Ρωσίας σε δολιοφθορές που έπληξαν τη σιδηροδρομική γραμμή Πολωνίας-Ουκρανίας. Ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, ανακοίνωσε ότι το προξενείο θα κλείσει πριν τα μεσάνυχτα της 23ης Δεκεμβρίου, ενώ οι Ρώσοι διπλωμάτες από το Γενικό Προξενείο πρέπει να αποχωρήσουν από την Πολωνία μέχρι τότε.
Η Πολωνική Εισαγγελία απήγγειλε κατηγορίες για δολιοφθορά στους δύο Ουκρανούς υπηκόους, οι οποίοι κατηγορούνται ότι ενεργούσαν για λογαριασμό των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Η Πολωνία συνεχίζει τις έρευνες και έχει εντοπίσει άλλους πιθανούς συνεργούς, επίσης Ουκρανούς πολίτες, οι οποίοι βρίσκονται στην Πολωνία.
Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην πολωνική Βουλή, ο Υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι καταδίκασε πολιτικούς στην Πολωνία που κατηγόρησαν την Ουκρανία για εμπλοκή στις δολιοφθορές, αποκαλώντας τους «πολιτικούς σαμποτέρ».
Εν τω μεταξύ, την νύχτα της 18ης Νοεμβρίου, η κυκλοφορία των τρένων αποκαταστάθηκε σε δύο τμήματα της σιδηροδρομικής γραμμής που είχαν υποστεί ζημιές από τις επιθέσεις, με την Πολωνία να αναγνωρίζει τη στρατηγική σημασία της γραμμής για τη μεταφορά βοήθειας στην Ουκρανία.
