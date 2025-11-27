Έρευνα στην Ελβετία για τα πολυτελή δώρα επιχειρηματιών στον Τραμπ - Το Rolex και η ράβδος χρυσού

Οι επικρίσεις γύρω από αυτό που ο αμερικανικός Τύπος αποκάλεσε «διπλωματία της ράβδου χρυσού» ξέσπασαν, όταν η Βέρνη και η Ουάσιγκτον ανακοίνωσαν μία κοινή δήλωση προθέσεων με στόχο τη μείωση στο 15% των δασμών που επιβάλλονται σε ελβετικά προϊόντα