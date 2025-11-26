Με το σπαθί του Μπολιβάρ στα χέρια ο Μαδούρο στέλνει μήνυμα στις ΗΠΑ - Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή εδάφους

Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Την ώρα που η Ουάσινγκτον κλιμακώνει την πίεση στο Καράκας, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας δεσμεύεται στην υπεράσπιση της «ευλογημένης γης μας»
Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο δεσμεύτηκε να υπερασπιστεί «κάθε σπιθαμή» της χώρας από «ιμπεριαλιστικές απειλές ή επιθέσεις», την ώρα που κλιμακώνεται η πίεση από τις ΗΠΑ με αφορμή τη διακίνηση ναρκωτικών.
Ο Μαδούρο μίλησε σε τελετή για τον εορτασμό της 200ής επετείου από την παράδοση του Ξίφους του Περού στον ήρωα της ανεξαρτησίας της Νότιας Αμερικής και Βενεζουελάνο Σιμόν Μπολιβάρ.
Μάλιστα, ο πρόεδρος Μαδούρο, που φορούσε στρατιωτική στολή, κράδαινε στα χέρια του το ιστορικό σπαθί.
«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή αυτής της ευλογημένης γης από την ιμπεριαλιστική απειλή ή επιθετικότητα, ανεξάρτητα από την προέλευσή της», δήλωσε στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Καράκας μπροστά σε κοινό χιλιάδων ανθρώπων. «Η πατρίδα είναι ιερή, η πατρίδα πρέπει να γίνεται σεβαστή».
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, προειδοποίησε για «νέες ιμπεριαλιστικές απειλές της διεθνούς ακροδεξιάς» και δήλωσε ότι «η αποτυχία δεν είναι επιλογή».
Οι δηλώσεις γίνονται την ώρα που οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να ξεκινήσουν μια νέα σειρά επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Βενεζουέλας, σημειώνει ο Independent.
Μέχρι σήμερα έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 80 άτομα σε επιθέσεις στα διεθνή ύδατα κατά σκαφών που είναι ύποπτα για διακίνηση ναρκωτικών. Πολλά από τα σκάφη έχουν αναχωρήσει από τη Βενεζουέλα.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν αναγνωρίζει τον Μαδούρο ως ηγέτη της Βενεζουέλας, μετά τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές πέρυσι, εν μέσω ισχυρισμών ότι η αντιπολίτευση τον είχε νικήσει.
Venezuelan President Maduro:— Clash Report (@clashreport) November 26, 2025
We must be prepared to defend every inch of this blessed land against any threat or imperialist aggression—wherever it may come from and whenever it may appear. pic.twitter.com/dNNu8zsdR0
Venezuelan President Maduro:— Clash Report (@clashreport) November 26, 2025
No one—civilian, politician, soldier, or police—may offer excuses.
Failure is forbidden. pic.twitter.com/Paqut2ESem
