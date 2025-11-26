Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Τραγωδία στην Ινδία: 16χρονος πλακώθηκε από σκουριασμένη μπασκέτα μετά από κάρφωμα και πέθανε - Σκληρό βίντεο
Τραγωδία στην Ινδία: 16χρονος πλακώθηκε από σκουριασμένη μπασκέτα μετά από κάρφωμα και πέθανε - Σκληρό βίντεο
«Ο Hardik ήταν ένα αξιοπρεπές, συγκεντρωμένο αγόρι. Το όνειρό του ήταν να οδηγήσει την εθνική ομάδας της Ινδίας στο μπάσκετ», δήλωσε ο ξάδερφός του
Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (25/11) στο Rohtak, Haryana της Ινδίας, όταν ένας 16χρονος παίκτης μπάσκετ της εθνικής ομάδας έχασε τη ζωή του την ώρα που έκανε προπόνηση στο γήπεδο.
Όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας της περιοχής, ο Hardik Rathi προπονείται μόνος του σε ένα υπαίθριο γήπεδο στο Lakhan Majra. Όταν πάει να καρφώσει στη σκουριασμένη μπασκέτα, τότε αυτή καταρρέει και τον πλακώνει τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.
Δείτε το σκληρό βίντεο:
Η βάση της μπασκέτας χτύπησε τον Hardik στο στήθος και προκάλεσε εσωτερική αιμορραγία, που οδήγησε στο θάνατό του.
Σε ένδειξη σεβασμού, η Ολυμπιακή Ένωση του Haryana ανέστειλε όλες τις αθλητικές εκδηλώσεις και τα φεστιβάλ σε ολόκληρη την πολιτεία για τις επόμενες τρεις ημέρες.
Οι αρχές έχουν ξεκινήσει λεπτομερή έρευνα σχετικά με την κατάσταση του αθλητικού εξοπλισμού και τα πρότυπα ασφαλείας στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Ινδίας.
«Ο Hardik ήταν ένα αξιοπρεπές, συγκεντρωμένο αγόρι. Το όνειρό του ήταν να οδηγήσει την εθνική ομάδας της Ινδίας στο μπάσκετ».
Όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας της περιοχής, ο Hardik Rathi προπονείται μόνος του σε ένα υπαίθριο γήπεδο στο Lakhan Majra. Όταν πάει να καρφώσει στη σκουριασμένη μπασκέτα, τότε αυτή καταρρέει και τον πλακώνει τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.
Δείτε το σκληρό βίντεο:
Οι συμπαίκτες του που είδαν με τα μάτια τους το συμβάν, έσπευσαν να σηκώσουν τον στύλο και να τον βοηθήσουν. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
🎥 WARNING - TRAGIC INCIDENT IN ROHTAK 💔— The Khel India (@TheKhelIndia) November 26, 2025
16-year-old National Level Basketball player Hardik lost his life after a pole fell on him during practice
Poor infrastructure has taken a sportsperson’s life
R.I.P. Hardik 🙏 pic.twitter.com/Wp8hm25dSC
Η βάση της μπασκέτας χτύπησε τον Hardik στο στήθος και προκάλεσε εσωτερική αιμορραγία, που οδήγησε στο θάνατό του.
Σε ένδειξη σεβασμού, η Ολυμπιακή Ένωση του Haryana ανέστειλε όλες τις αθλητικές εκδηλώσεις και τα φεστιβάλ σε ολόκληρη την πολιτεία για τις επόμενες τρεις ημέρες.
Οι αρχές έχουν ξεκινήσει λεπτομερή έρευνα σχετικά με την κατάσταση του αθλητικού εξοπλισμού και τα πρότυπα ασφαλείας στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Ινδίας.
Ποιος ήταν ο Hardik RathiΜιλώντας στο NDTV, ο ξάδελφος του Hardik, Khadak Singh Rathi, είπε ότι η οικογένειά τους υπέστη μια απώλεια που δεν μπορεί να αντισταθμιστεί.
«Ο Hardik ήταν ένα αξιοπρεπές, συγκεντρωμένο αγόρι. Το όνειρό του ήταν να οδηγήσει την εθνική ομάδας της Ινδίας στο μπάσκετ».
Ο Hardik ήταν ο μεγαλύτερος από δύο αδελφούς και έπαιζε μπάσκετ σε μια ακαδημία στο Lakhan Majra του Rohtak.
Watch #BreakingGround with @VedikaS | "We had complained about the pole, and notice was issued at least 10 times to take cognisance. We had warned that such an incident can happen any time" : Khadak Singh Rathi, brother of Hardik Rathi who died in a tragic basketball accident in… pic.twitter.com/yqXAcdouDb— NDTV (@ndtv) November 26, 2025
Προπονούταν έξι ώρες την ημέρα, από τις 4 π.μ. έως τις 7 π.μ. και από τις 4.30 μ.μ. έως τις 7.30 μ.μ. Όταν είχε ελεύθερο χρόνο ή το σχολείο του ήταν κλειστό, πήγαινε στο γήπεδο για προπόνηση.
Η οικογένεια του Hardik δήλωσε ότι άρχισε να παίζει μπάσκετ όταν ήταν 11 ετών και έπαιζε σε εθνικό επίπεδο για πέντε χρόνια. Προπονούταν για ένα επερχόμενο τουρνουά στο Νεπάλ.
«Θεωρώ υπεύθυνη για αυτό την κυβέρνηση της Haryana και το υπουργείο αθλητισμού. Παρακαλώ την κυβέρνηση της Haryana: Έχασα τον αδελφό μου, αλλά δεν θέλω καμία άλλη οικογένεια να χάσει τον γιο της. Πρέπει να επισκευάσουν αυτά τα γήπεδα, ώστε τα παιδιά να μην κινδυνεύουν τη ζωή τους για να κερδίσουν μετάλλια», επεσήμανε ο ξάδερφός του.
Ο Khadak Singh είπε ότι το γήπεδο όπου συνέβη το περιστατικό χτίστηκε το 2009 με την υποστήριξη του βουλευτή του Κογκρέσου Deepender Singh Hooda.
«Μπορείτε να δείτε την κατάσταση του σκουριασμένου στύλου. Ο προπονητής της αθλητικής ακαδημίας συναντήθηκε με τις αρχές τουλάχιστον 10 φορές, αλλά δεν λήφθηκε κανένα μέτρο. Μια επιθεώρηση είχε προειδοποιήσει ότι ο στύλος του μπορούσε να πέσει οποιαδήποτε μέρα», τόνισε.
Ο υπουργός Αθλητισμού Gaurav Gautam έθεσε σε διαθεσιμότητα έναν υπάλληλο και ζήτησε από τις διοικήσεις των περιφερειών να ελέγξουν τις αθλητικές εγκαταστάσεις και να επισκευάσουν τον ερειπωμένο εξοπλισμό.
Η οικογένεια του Hardik δήλωσε ότι άρχισε να παίζει μπάσκετ όταν ήταν 11 ετών και έπαιζε σε εθνικό επίπεδο για πέντε χρόνια. Προπονούταν για ένα επερχόμενο τουρνουά στο Νεπάλ.
«Θεωρώ υπεύθυνη για αυτό την κυβέρνηση της Haryana και το υπουργείο αθλητισμού. Παρακαλώ την κυβέρνηση της Haryana: Έχασα τον αδελφό μου, αλλά δεν θέλω καμία άλλη οικογένεια να χάσει τον γιο της. Πρέπει να επισκευάσουν αυτά τα γήπεδα, ώστε τα παιδιά να μην κινδυνεύουν τη ζωή τους για να κερδίσουν μετάλλια», επεσήμανε ο ξάδερφός του.
Ο Khadak Singh είπε ότι το γήπεδο όπου συνέβη το περιστατικό χτίστηκε το 2009 με την υποστήριξη του βουλευτή του Κογκρέσου Deepender Singh Hooda.
«Μπορείτε να δείτε την κατάσταση του σκουριασμένου στύλου. Ο προπονητής της αθλητικής ακαδημίας συναντήθηκε με τις αρχές τουλάχιστον 10 φορές, αλλά δεν λήφθηκε κανένα μέτρο. Μια επιθεώρηση είχε προειδοποιήσει ότι ο στύλος του μπορούσε να πέσει οποιαδήποτε μέρα», τόνισε.
Ο υπουργός Αθλητισμού Gaurav Gautam έθεσε σε διαθεσιμότητα έναν υπάλληλο και ζήτησε από τις διοικήσεις των περιφερειών να ελέγξουν τις αθλητικές εγκαταστάσεις και να επισκευάσουν τον ερειπωμένο εξοπλισμό.
Ειδήσεις σήμερα:
Τα τρία σενάρια για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Αλλάζει στάση το Κίεβο, επιμένει στη σκληρή γραμμή η Μόσχα
Ο νέος οδηγός της ΑΑΔΕ για τις κληρονομιές: Οι δηλώσεις, οι δόσεις και οι παγίδες στο myPROPERTY
Κόκκινη προειδοποίηση 4 ημερών για την κακοκαιρία Adel - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Τα τρία σενάρια για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Αλλάζει στάση το Κίεβο, επιμένει στη σκληρή γραμμή η Μόσχα
Ο νέος οδηγός της ΑΑΔΕ για τις κληρονομιές: Οι δηλώσεις, οι δόσεις και οι παγίδες στο myPROPERTY
Κόκκινη προειδοποίηση 4 ημερών για την κακοκαιρία Adel - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα