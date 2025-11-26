Τραγωδία στην Ινδία: 16χρονος πλακώθηκε από σκουριασμένη μπασκέτα μετά από κάρφωμα και πέθανε - Σκληρό βίντεο

Προπονούταν έξι ώρες την ημέρα, από τις 4 π.μ. έως τις 7 π.μ. και από τις 4.30 μ.μ. έως τις 7.30 μ.μ. Όταν είχε ελεύθερο χρόνο ή το σχολείο του ήταν κλειστό, πήγαινε στο γήπεδο για προπόνηση.Η οικογένεια του Hardik δήλωσε ότι άρχισε να παίζει μπάσκετ όταν ήταν 11 ετών και έπαιζε σε εθνικό επίπεδο για πέντε χρόνια. Προπονούταν για ένα επερχόμενο τουρνουά στο Νεπάλ.«Θεωρώ υπεύθυνη για αυτό την κυβέρνηση της Haryana και το υπουργείο αθλητισμού. Παρακαλώ την κυβέρνηση της Haryana:. Πρέπει να επισκευάσουν αυτά τα γήπεδα, ώστε τα παιδιά να μην κινδυνεύουν τη ζωή τους για να κερδίσουν μετάλλια», επεσήμανε ο ξάδερφός του.Ο Khadak Singh είπε ότι το γήπεδο όπου συνέβη το περιστατικό χτίστηκε το 2009 με την υποστήριξη του βουλευτή του Κογκρέσου Deepender Singh Hooda.«Μπορείτε να δείτε την κατάσταση του σκουριασμένου στύλου. Ο προπονητής της αθλητικής ακαδημίας συναντήθηκε με τις αρχές τουλάχιστον 10 φορές, αλλά δεν λήφθηκε κανένα μέτρο. Μια επιθεώρηση είχε προειδοποιήσει ότι ο στύλος του μπορούσε να πέσει οποιαδήποτε μέρα», τόνισε.Ο υπουργός Αθλητισμού Gaurav Gautam έθεσε σε διαθεσιμότητα έναν υπάλληλο και ζήτησε από τις διοικήσεις των περιφερειών να ελέγξουν τις αθλητικές εγκαταστάσεις και να επισκευάσουν τον ερειπωμένο εξοπλισμό.