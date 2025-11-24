Με καρκίνο του προστάτη διαγνώστηκε ο Ντέιβιντ Κάμερον - «Άκουσα τη γυναίκα μου και έκανα εξετάσεις»

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας προέτρεψε τους άνδρες να κάνουν προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Ντέιβιντ Κάμερον διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη, αποκάλυψε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Sunday Times. Όπως τόνισε η σύζυγός του τον παρότρυνε να κάνει εξετάσεις.

Η Σαμάνθα Κάμερον του είπε: «Πας για έλεγχο υγείας στον οικογενειακό γιατρό σου, πρέπει να ρωτήσεις γι' αυτό. Και έτσι έκανα», είπε ο Κάμερον.

Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε εξέταση αίματος για το ειδικό αντιγόνο (PSA), η οποία έδειξε υψηλά επίπεδα μιας πρωτεΐνης που σχετίζεται με τη μετάλλαξη.
Έκανε και μαγνητική τομογραφία που έδειξε «μερικά μαύρα σημάδια».

«Σκέφτεσαι “μάλλον είναι εντάξει”, αλλά όταν έρχεται η βιοψία και λέει ότι έχεις καρκίνο του προστάτη; Πάντα φοβάσαι να ακούσεις αυτά τα λόγια», προσθέτει. «Καθώς τα λόγια βγαίνουν από το στόμα του γιατρού, σκέφτεσαι: “Ω, όχι, θα το πει. Θα το πει. Ω, Θεέ μου, το είπε”».

Χρησιμοποιώντας την προσωπική του εμπειρία, αλλά και την προσωπική του πλατφόρμα, ο Κάμερον προέτρεψε τους άνδρες να κάνουν προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο.

«Θέλω να προσθέσω το όνομά μου στη μακρά λίστα των ανθρώπων που ζητούν ένα στοχευμένο πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου», είπε στη συνέντευξη και συνέχισε λέγοντας:

«Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα να συζητώ τα προσωπικά μου θέματα υγείας, αλλά νιώθω ότι πρέπει να το κάνω. Ας είμαστε ειλικρινείς. Οι άνδρες δεν είναι πολύ καλοί στο να μιλάνε για την υγεία τους. Τείνουμε να αναβάλλουμε τα πράγματα. Ντρεπόμαστε να μιλάμε για κάτι όπως ο προστάτης, επειδή είναι τόσο στενά συνδεδεμένο με τη σεξουαλική υγεία και όλα τα άλλα. Σκέφτηκα, λοιπόν, ότι αυτό σου έχει συμβεί και πρέπει να το φωνάξεις».

