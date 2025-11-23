Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Δολοφονήθηκε έξω από το σπίτι του ένας από τους αρχηγούς των οργανωμένων της Παρτιζάν - Τον πυροβόλησαν 5 φορές
Του έστησαν δολοφονική ενέδρα στο Βελιγράδι - Είχαν γίνει δύο απόπειρες δολοφονίας εναντίον του στο παρελθόν
Μάλιστα, το γεγονός ότι ο νεαρός ήταν ένας από τους επικεφαλής των Grobari (οργανωμένη οπαδοί της Παρτιζάν) στην περιοχή Ζέμουν, έχει ανοίξει εκ νέου τη σύζητηση για την οπαδική βία στη χώρα.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας, το θύμα είχε ξεκινήσει για μια προγραμματισμένη συνάντηση, όταν ένας ένοπλος τον πλησίασε και τον πυροβόλησε τουλάχιστον πέντε φορές. Ο δράστης και ο συνεργός του διέφυγαν αμέσως μετά με μοτοσικλέτα προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ φορούσαν κράνη, γεγονός που δυσκολεύει την ταυτοποίησή τους.
22.11.2025🇷🇸Tadija Pantić, 23 Years old, leader of Ultras "Grobari Zemun", died yesterday cause of Shooting in Novi Beograd. Tadija was earlier Target of Killers. This year after the Basketball Match between Partizan and Buducnost, in the big fight between Grobari and Delije, he… pic.twitter.com/oCP0ERZi2X— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 23, 2025
Σύμφωνα με πληροφορίες της έρευνας ο νεαρός ζούσε πολύ κοντά στο σημείο όπου έπεσε νεκρός και ότι είχε ραντεβού με έναν φίλο, ο οποίος αργότερα εμφανίστηκε στο σημείο του εγκλήματος και παρέμεινε με τους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια της αυτοψίας.
Μάλιστα, υπάρχει μία εκδοχή που θέλει τον Πάντιτς να αντιλήφθηκε τον κίνδυνο και να προσπαθεί να διαφύγει μέσα από το στενό μονοπάτι ανάμεσα στις πολυκατοικίες, όμως ο δράστης φέρεται να τον πρόλαβε πίσω από ένα περίπτερο και πρακτορείο στοιχημάτων και να άνοιξε πυρ από κοντινή απόσταση.
OVO JE UBIJENI TADIJA (23) Napadači mu napravili SAČEKUŠU na Novom Beogradu, izrešetali ga pa pobegli na SKUTERU #vesti #hronika #ubistvo #novibeograd #navijacpartizana #pucnjava #zemun https://t.co/9OoqSbuIki— Blic (@Blic_online) November 23, 2025
Οι δύο προηγούμενες απόπειρες δολοφονίας τουΗ υπόθεση αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω του παρελθόντος του Πάντιτς, καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχε βρεθεί στο στόχαστρο δολοφονικής επίθεσης άλλες δύο φορές.
Μία απόπειρα δολοφονίας πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο, όταν οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα έστησαν ενέδρα με μηχανάκια στην Γκαζέλα, με σκοπό να επιτεθούν σε μέλη αντίπαλης ομάδας οπαδών μεταξύ των οποίων ήταν και αυτός.
Περικύκλωσαν τα αυτοκίνητα των οπαδών της Παρτιζάν που επέστρεφαν από αγώνα μπάσκετ της ομάδας τους, αλλά οι πυροβολισμοί δεν βρήκαν στόχο.
UBIJENI VOĐA NAVIJAČA BIO NA METI VRAČARSKOG KLANA?! Tadija Pantić bio prioritetna meta, a jedan nadimak otkrio vezu sa likvidacijom Pivceta! https://t.co/sGspOwi3zf— Kurir (@KurirVesti) November 23, 2025
Όπως αναφέρουν οι σερβικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο μια έκρηξη στην οδό Κοσόβσκα στα τέλη Σεπτεμβρίου είχε και πάλι στόχο τον Πάντιτς. Η έκρηξη εκείνη είχε στοιχίσει τη ζωή στον 21χρονο Μάρτιν Σίπκοβσκι, ο οποίος φέρεται, σύμφωνα με την Blic, να είχε στρατολογηθεί για να δολοφονήσει 23χρονο.
Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, ενώ η υπόθεση συνδέεται πλέον με ένα ευρύτερο πλέγμα βίας που σχετίζεται με οπαδούς και εγκληματικές οργανώσεις στη σερβική πρωτεύουσα.
«Ήταν στόχος ο Πάντιτς»«Η σύγκρουση μεταξύ οπαδικών φατριών που έχουν συνδεθεί με εγκληματικές ομάδες διαρκεί ήδη καιρό. Ο Πάντιτς ήταν προφανώς πρωταρχικός στόχος.
Σύμφωνα με ορισμένα στοιχεία, βρέθηκε στο στόχαστρο του συμμορίας του Βράτσαρ, ο οποίος συνεχίζει να δρα ακόμη και μετά τις συλλήψεις μελών του, ενώ ο αρχηγός τους βρίσκεται στη φυλακή στη Γερμανία», εξηγεί στην Kurir πηγή που γνωρίζει τις εξελίξεις του υποκόσμου στη Σερβία.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας για την έκρηξη στην Κοσόβσκα, οι ανακριτές βρήκαν κινητά τηλέφωνα και μέσα σε αυτά επικοινωνίες που υποδείκνυαν ότι η ίδια ομάδα που σχεδίαζε τη δολοφονία του Πάντιτς εμπλεκόταν και στη δολοφονία του Νίκολα Στάνκοβιτς, γνωστού ως Πίβτσε, στην Καλουντζέριτσα το 2024.
«Την προσοχή τράβηξε ένα παρατσούκλι που εμφανιζόταν κατά τη διάρκεια της έρευνας της δολοφονίας του Νίκολα Στάνκοβιτς», ο οποίος σκοτώθηκε τον Δεκέμβριο ενώ κοιμόταν στο σπίτι του. Οι δράστες τον πυροβόλησαν ενώ κοιμόταν στο κρεβάτι μαζί με την έγκυο αρραβωνιαστικιά του την περίοδο που ήταν σε κατ’ οίκον περιορισμό.
Πηγή: gazzeta.gr
