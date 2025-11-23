Ζελένσκι: Πάνω από 60 πυραύλους και 1.050 drones καμικάζι εξαπέλυσε η Ρωσία σε μία εβδομάδα

Κλείσιμο

Περισσότερους από 60 πυραύλους, πάνω από 1.050 drones και σχεδόν 1.000 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες χρησιμοποίησε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας την τελευταία εβδομάδα, δήλωσε οσε ανάρτησή του στα social media, επισημαίνοντας ότι οι επιθέσεις συνεχίζονται σε κατοικημένες περιοχές, κρίσιμες υποδομές και ενεργειακές εγκαταστάσεις.Ο Βολοντίμιρανέφερε ότι ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης στο, στο σημείο όπου ρωσικός πύραυλος έπληξε πολυκατοικία. «Διασώστες εργάστηκαν συνεχώς επί τέσσερις ημέρες. Ως αποτέλεσμα αυτού του ρωσικού εγκλήματος, 33 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ τους έξι παιδιά. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και στους οικείους τους. Δυστυχώς, έξι άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται», σημείωσε. Ευχαρίστησε παράλληλα όλες τις υπηρεσίες που συμμετείχαν στην επιχείρηση και εργάστηκαν για τη διάσωση πολιτών.Αναφερόμενος στις νέες επιθέσεις, οδήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επείγουσα επιχείρηση στο, όπου ρωσικό drone έπεσε κοντά σε πολυώροφο κτίριο τραυματίζοντας 14 ανθρώπους, ανάμεσά τους ένα παιδί. «Ευχαριστώ όλες τις υπηρεσίες που αντέδρασαν άμεσα και εργάζονται στο σημείο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στη Νικόπολη οι ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν με drone FPV τραυματίζοντας δύο παιδιά και μία γυναίκα.Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν ξανά πλήγματα σε κατοικίες, υποδομές πολιτών και ενεργειακές εγκαταστάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, η Ρωσία χρησιμοποίησε περισσότερα από 1.050 drones κρούσης, σχεδόν 1.000 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες και πάνω από 60 πυραύλους διαφόρων τύπων.Ο Ζελένσκι ανέφερε ακόμη ότι σήμερα σύμβουλοι της ουκρανικής κυβέρνησης βρίσκονται στην Ελβετία για συνομιλίες με εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας. «Παράλληλα με τον διπλωματικό δρόμο, πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να ενισχύσουμε την άμυνά μας απέναντι σε αυτές τις άθλιες ρωσικές επιθέσεις», τόνισε, επισημαίνοντας ότι είναι ζωτικής σημασίας να επιταχυνθεί η υλοποίηση όλων των συμφωνιών με τους διεθνείς εταίρους σχετικά με συστήματα αεράμυνας και πυραύλους. «Ευχαριστώ όσους βοηθούν να προστατευτεί η ζωή. Ευχαριστώ όσους εργάζονται για την ειρήνη», πρόσθεσε.Στο, όπου σημειώθηκε η νυχτερινή επίθεση, ο αριθμός των τραυματιών αυξήθηκε σε 15, όπως ανέφερε στο Telegram ο ασκών χρέη επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης του Ντνιπροπετρόβσκ,. Τρεις τραυματίες νοσηλεύονται – δύο γυναίκες 52 και 64 ετών και ένας 48χρονος άνδρας. Ένας από τους ασθενείς διαγνώστηκε με δηλητηρίαση από προϊόντα καύσης, ενώ οι άλλοι δύο φέρουν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και θλαστικά τραύματα· η κατάστασή τους κρίνεται μέτρια. Οι υπόλοιποι τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα κορίτσι 11 ετών, αναρρώνουν στο σπίτι.Ο δήμαρχος του Ντνίπρο,, ανέφερε επίσης ότι συνολικά πέντε κατοικίες υπέστησαν ζημιές από την επίθεση. Περίπου 200 παράθυρα καταστράφηκαν, ενώ η στέγη ενός κτιρίου υπέστη φθορές. Δημοτικές υπηρεσίες βρίσκονται ήδη στο σημείο για την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ το πλέον πληγέν εννιαώροφο κτίριο θα εξεταστεί από ειδικούς ώστε να εκτιμηθεί το εύρος των καταστροφών. Ο δήμαρχος πρόσθεσε ότι οι κάτοικοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για κρατική ενίσχυση «eRecovery» στη διοίκηση της Κεντρικής Περιφέρειας, όπου έχει στηθεί σχετικό κέντρο εξυπηρέτησης.