COP30: Εγκρίθηκε συμφωνία χωρίς δέσμευση για μείωση ορυκτών καυσίμων
COP30: Εγκρίθηκε συμφωνία χωρίς δέσμευση για μείωση ορυκτών καυσίμων
Οι χώρες συμφωνούν να τριπλασιάσουν τα κεφάλαια για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά ορισμένες διατάξεις για την αποδάσωση και τα κρίσιμα μέταλλα αποκλείστηκαν από την τελική συμφωνία
Οι χώρες που συμμετείχαν στη διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα στο Μπελέμ, στον Αμαζόνιο, υιοθέτησαν την κεντρική απόφαση της COP30 χωρίς οδικό χάρτη για την έξοδο από τη χρήση των ορυκτών καυσίμων που ζητούσαν οι Ευρωπαίοι και οι σύμμαχοί τους.
Το κείμενο, προϊόν οδυνηρού συμβιβασμού έπειτα από διαπραγματεύσεις δύο εβδομάδων, υιοθετήθηκε με συναίνεση, καθώς καμία από τις 200 περίπου χώρες μέλη της συμφωνίας του Παρισιού δεν εξέφρασαν αντίρρηση πριν ο πρόεδρος της διάσκεψης Αντρέ Κορέα ντο Λάγκο κηρύξει τη λήξη των εργασιών.
Στο κείμενο ζητείται ο τριπλασιασμός της χρηματοδότησης για την προσαρμογή των αναπτυσσόμενων χωρών κατά τα επόμενα δέκα χρόνια, ένα από τα αιτήματα που εκφράσθηκαν εξαιρετικά πιεστικά για τις εργασίες της COP30.
Η σύνοδος δύο εβδομάδων στην πόλη Μπελέμ τυπικά ήταν προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί χθες βράδυ, αλλά η προθεσμία ξεπεράστηκε καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονταν αργά τη νύχτα.
Η Βραζιλία χαρακτήρισε τη διάσκεψη καθοριστική στιγμή για τη παγκόσμια συνεργασία για το κλίμα, καλώντας τις χώρες να γεφυρώσουν τα χάσματα σε ζητήματα όπως το μέλλον των ορυκτών καυσίμων και να στείλουν το μήνυμα ότι η συντονισμένη παγκόσμια δράση είναι ο καλύτερος τρόπος για να συνεχιστούν οι προσπάθειες.
«Αυτή δεν μπορεί να είναι μια ατζέντα που μας χωρίζει», δήλωσε ο πρόεδρος της COP30 Αντρέ Κορέα ντο Λάγκο στους απεσταλμένους σε δημόσια συνεδρίαση της ολομέλειας.
