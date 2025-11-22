COP30: Εγκρίθηκε συμφωνία χωρίς δέσμευση για μείωση ορυκτών καυσίμων

Οι χώρες συμφωνούν να τριπλασιάσουν τα κεφάλαια για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά ορισμένες διατάξεις για την αποδάσωση και τα κρίσιμα μέταλλα αποκλείστηκαν από την τελική συμφωνία