Εισαγγελική έρευνα και συλλήψεις για κύκλωμα πλαστών συνταγών στο νοσοκομείο Βαλουκλή στην Τουρκία

Η έρευνα αφορά την περίοδο 2017 - 2021 - Μ έρος των φαρμάκων επιχειρούνταν να διοχετευθεί παράνομα στο εξωτερικό για πιθανή χρήση ουσιών με ναρκωτική δράση - Έξι συλλήψεις, αναζητείται ακόμα ένα άτομο