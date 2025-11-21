Αλυσίδα καφέ στο Βερολίνο δέχεται επιθέσεις με μπογιές στα καταστήματά της... επειδή πουλά φθηνό καπουτσίνο

Η ταχεία επέκταση της LAP Coffee, η οποία διαθέτει καφέδες σε τιμές χαμηλότερες από τα περίπου 6 ευρώ που έχουν καθιερωθεί, προκαλεί αντιδράσεις από τοπικούς επιχειρηματίες και επιθέσεις με μπογιές σε καταστήματά της