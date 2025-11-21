Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Αλυσίδα καφέ στο Βερολίνο δέχεται επιθέσεις με μπογιές στα καταστήματά της... επειδή πουλά φθηνό καπουτσίνο
Η ταχεία επέκταση της LAP Coffee, η οποία διαθέτει καφέδες σε τιμές χαμηλότερες από τα περίπου 6 ευρώ που έχουν καθιερωθεί, προκαλεί αντιδράσεις από τοπικούς επιχειρηματίες και επιθέσεις με μπογιές σε καταστήματά της
Συζητήσεις επί συζητήσεων έχουν ανοίξει στο Βερολίνο σχετικά με μια μικρή αλυσίδα καφέ ονόματι Life Among People (LAP Coffee), η οποία προσφέρει καφέδες σε χαμηλές τιμές (καπουτσίνο στα 2,5 ευρώ) και έχει δεχθεί ακόμα κι επιθέσεις με μπογιές, ενώ την ίδια ώρα οι επαγγελματίες της εστίασης προειδοποιούν για πιέσεις στις μικρές επιχειρήσεις και πιθανό κύμα εκτοπισμού.
Η LAP Coffee, που ιδρύθηκε το 2023 από τον Ραλφ Χάγκε, πρώην στέλεχος της πολυεθνικής εταιρείας ηλεκτρονικών παραγγελιών φαγητού Delivery Hero, και τον Τονάλι Αρεόλα, ο οποίος εργάστηκε στη Flink (ηλεκτρονική εταιρεία ειδών παντοπωλείου), έχει αναπτύξει 24 καταστήματα σε Βερολίνο, Αμβούργο και Μόναχο. Οι τιμές της –περίπου στο μισό από αυτές που συνηθίζονται σε πολλές καφετέριες της γερμανικής πρωτεύουσας– έχουν προσελκύσει τόσο πελάτες αλλά και επικριτές.
Στα τέλη Οκτωβρίου, αρκετά καταστήματα της αλυσίδας στο Βερολίνο δέχθηκαν επιθέσεις με κόκκινη μπογιά. Η αστυνομία επιβεβαίωσε περιστατικά σε τέσσερις τοποθεσίες, όπου τζαμαρίες και προσόψεις βάφτηκαν, ενώ σε ορισμένα σημεία βρέθηκαν και τρικάκια.
Οι ιδιοκτήτες καφέ που βρίσκονται κοντά σε σημεία όπου λειτουργεί η LAP αναφέρουν μείωση των πωλήσεων σε καφέδες «στο χέρι». Ο Φίλιπ Ράιχελ, ιδιοκτήτης του Isla Coffee στο Νόικελν, δήλωσε ότι ανησυχεί για τη στρατηγική τιμών της αλυσίδας, σημειώνοντας πως τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια να αναδειχθεί η αξία του ποιοτικού καφέ. Προειδοποίησε ότι η περαιτέρω επέκταση της LAP θα μπορούσε να αποσπάσει διερχόμενους πελάτες από καθιερωμένες επιχειρήσεις, ειδικά σε πολυσύχναστα σημεία.
Σε δημοφιλείς περιοχές όπως το Μίτε και το Πρεντσλάουερ Μπεργκ, οι τιμές του καφέ έχουν φτάσει ακόμη και τα 6 ευρώ. Αντίθετα, η LAP προσφέρει εσπρέσο με 1,5 ευρώ, flat white με 3 ευρώ και matcha latte με 4 ευρώ, μία από τις ακριβότερες επιλογές της.
Παράλληλα, μια ιστοσελίδα με την ονομασία «lapcoffeescheiße» έχει δημοσιεύσει καταγγελίες για την εταιρεία, μεταξύ των οποίων ισχυρισμούς περί εκμετάλλευσης, παρεμπόδισης δημιουργίας συνδικάτων και επιθετικής χρήσης δεδομένων πελατών. Δεν έχει διαπιστωθεί σύνδεση μεταξύ της ιστοσελίδας και των επιθέσεων με μπογιές· οι διαχειριστές αρνήθηκαν οποιαδήποτε ανάμειξη, αλλά είπαν πως η καμπάνια έχει αναδείξει ανησυχίες γύρω από τη δραστηριότητα της LAP.
Ο Χάγκε δήλωσε στο Euronews ότι πίσω από την εταιρεία δεν υπάρχει καμία μεγάλη τεχνολογική επιχείρηση και πως η αλυσίδα δεν επιδιώκει να αποκτήσει μονοπωλιακή θέση. Υποστήριξε ότι ανταγωνίζεται «αλυσίδες και κάψουλες» και ότι δεν έχει πρόθεση να πλήξει την τοπική κοινότητα του καφέ. Κατά την άποψή του, ο προσιτός καφές αυξάνει τη συνολική ζήτηση και ενισχύει την κίνηση στους δρόμους. Αναφέρθηκε επίσης σε περιβαλλοντικά ζητήματα, εξηγώντας ότι η εταιρεία συνεργάζεται με την υπηρεσία καθαριότητας του Βερολίνου για την τοποθέτηση επιπλέον κάδων κοντά στα καταστήματα, σημειώνοντας ελλείψεις σε σημεία της πόλης. «Ακόμη προσπαθώ να καταλάβω πώς ένας καπουτσίνο των 2,50 ευρώ μπορεί να προκαλέσει τέτοια αναστάτωση στη Γερμανία», τόνισε.
Για τις επιθέσεις με μπογιές είπε ότι το προσωπικό της εταιρείας στοχοποιήθηκε άδικα, σημειώνοντας: «Ο χώρος εργασίας τους δέχθηκε επίθεση και υπέστη ζημιές. Έχω μεγάλο σεβασμό για τον τρόπο που αντέδρασε η ομάδα».
Δεν συμμερίζονται όλοι οι επιχειρηματίες τις ανησυχίες που έχει προκαλέσει η LAP στην τοπική αγορά καφέ. Η Λεόνι Λενσίνας, ιδιοκτήτρια ενός καφέ με την ονομασία «A Never Ever Ending Love Story», ανέφερε ότι ο ανταγωνισμός αποτελεί δεδομένο για κάθε επιχείρηση, σημειώνοντας πως οι επαγγελματίες πρέπει να επικεντρώνονται στα χαρακτηριστικά που κάνουν τη δουλειά τους ξεχωριστή. Για την κριτική σχετικά με τους οικονομικούς πόρους των ιδρυτών της LAP, είπε ότι «ο καθένας μπορεί να παρουσιάσει μια ιδέα και να αναζητήσει επενδυτές» και ότι στην αγορά είναι φυσιολογικό ορισμένες ιδέες να γίνονται πιο επιτυχημένες από άλλες. «Αναδρομικά, όλοι σκέφτονται “θα μπορούσα να το είχα σκεφτεί εγώ”. Αλλά δεν το έκαναν», πρόσθεσε.
Οι 24 επιχειρήσεις της LAP αποτελούν μικρό μέρος της συνολικής αγοράς· στο Βερολίνο λειτουργούν περισσότερες από 1.100 καφετέριες, στο Αμβούργο περίπου 500 και στο Μόναχο σχεδόν 450. Ο Χάγκε τόνισε ότι το επιχειρηματικό τοπίο της γερμανικής πρωτεύουσας είναι ιδιαίτερα ευρύ, από καφετέριες brunch έως αρτοποιεία, επισημαίνοντας: «Καθεμία απευθύνεται σε διαφορετικό κοινό και προσφέρει ξεχωριστή εμπειρία. Η LAP απευθύνεται σε όσους θέλουν έναν καλό καφέ γρήγορα και σε δίκαιη τιμή».
