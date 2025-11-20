Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.
Τεράστιο πολύτιμο λίθο 300 κιλών ανακάλυψε... στο προεδρικό μέγαρο ο νέος ηγέτης της Μαδαγασκάρης
O συνταγματάρχης Ραντριανιρίνα που ανέλαβε την εξουσία μετά την εξέγερση κατά της προηγούμενης κυβέρνησης δεν διευκρίνισε πότε και που βρέθηκε ο σμαραγδένιος λίθος
Ο προσωρινός πρόεδρος της Μαδαγασκάρης, συνταγματάρχης Μάικλ Ραντριανιρίνα, που ανέλαβε την εξουσία τον Οκτώβριο, παρουσίασε έναν πολύτιμο λίθο βάρους 300 κιλών που, όπως είπε, βρέθηκε στο προεδρικό μέγαρο.
«Πρόκειται για εθνικό πλούτο», δήλωσε ο συνταγματάρχης και πρόσθεσε ότι μπορεί να πωληθεί και τα έσοδα να πάνε στα δημόσια ταμεία. Ο Ραντριανιρίνα υποσχέθηκε «απόλυτη διαφάνεια» στη διαδικασία.
Ο βράχος έχει ραβδώσεις με λαμπερό πράσινο κρύσταλλο. Χρειάζεται να γίνει ανάλυση από ειδικούς για να προσδιοριστεί το μέγεθος και η ποιότητα του σμαραγδιού που είναι ενσωματωμένο.
Madagascar's new military leader unveiled a large emerald boulder he said was discovered at the presidential palace. The dark boulder streaked with shimmering green crystal https://t.co/IGKf1juOrH pic.twitter.com/dubn6OPA36— Reuters (@Reuters) November 20, 2025
Πάντως δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πώς, πότε και πού βρέθηκε ο λίθος, εκτός από το ότι τον βρήκε στο προεδρικό μέγαρο.
Ο υπουργός Ορυχείων χαρακτήρισε τον πολύτιμο λίθο «το όνειρο κάθε συλλέκτη» γιατί το σμαράγδι με τη φυσική του «μήτρα» είναι σπάνιο. Δεν έχει καταγραφεί ποτέ κάτι παρόμοιο στη Μαδαγασκάρη.
Ειδήσεις σήμερα
