Τεράστιο πολύτιμο λίθο 300 κιλών ανακάλυψε... στο προεδρικό μέγαρο ο νέος ηγέτης της Μαδαγασκάρης

Ο προσωρινός πρόεδρος της Μαδαγασκάρης, συνταγματάρχης Μάικλ Ραντριανιρίνα, που ανέλαβε την εξουσία τον Οκτώβριο, παρουσίασεπου, όπως είπε,Ο βράχος έχει ραβδώσεις με λαμπερό πράσινο κρύσταλλο. Χρειάζεται να γίνει ανάλυση από ειδικούς για να προσδιοριστεί το μέγεθος και η ποιότητα τουπου είναι ενσωματωμένο.«Πρόκειται για εθνικό πλούτο», δήλωσε ο συνταγματάρχης και πρόσθεσε ότι μπορεί να πωληθεί και τα έσοδα να πάνε στα δημόσια ταμεία. Ο Ραντριανιρίνα υποσχέθηκε «απόλυτη διαφάνεια» στη διαδικασία.Πάντως δεν έδωσε λεπτομέρειες για το, εκτός από το ότι τον βρήκε στο προεδρικό μέγαρο.Ο υπουργός Ορυχείων χαρακτήρισε τον πολύτιμο λίθο «το όνειρο κάθε συλλέκτη» γιατί το σμαράγδι με τη φυσική του «μήτρα» είναι σπάνιο. Δεν έχει καταγραφεί ποτέ κάτι παρόμοιο στη Μαδαγασκάρη.