ΚΟΣΜΟΣ
Μαδαγασκάρη

Τεράστιο πολύτιμο λίθο 300 κιλών ανακάλυψε... στο προεδρικό μέγαρο ο νέος ηγέτης της Μαδαγασκάρης

O συνταγματάρχης Ραντριανιρίνα που ανέλαβε την εξουσία μετά την εξέγερση κατά της προηγούμενης κυβέρνησης δεν διευκρίνισε πότε και που βρέθηκε ο σμαραγδένιος λίθος

2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο προσωρινός πρόεδρος της Μαδαγασκάρης, συνταγματάρχης Μάικλ Ραντριανιρίνα, που ανέλαβε την εξουσία τον Οκτώβριο, παρουσίασε έναν πολύτιμο λίθο βάρους 300 κιλών που, όπως είπε, βρέθηκε στο προεδρικό μέγαρο.

Ο βράχος έχει ραβδώσεις με λαμπερό πράσινο κρύσταλλο. Χρειάζεται να γίνει ανάλυση από ειδικούς για να προσδιοριστεί το μέγεθος και η ποιότητα του σμαραγδιού που είναι ενσωματωμένο.

«Πρόκειται για εθνικό πλούτο», δήλωσε ο συνταγματάρχης και πρόσθεσε ότι μπορεί να πωληθεί και τα έσοδα να πάνε στα δημόσια ταμεία. Ο Ραντριανιρίνα υποσχέθηκε «απόλυτη διαφάνεια» στη διαδικασία.

Πάντως δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πώς, πότε και πού βρέθηκε ο λίθος, εκτός από το ότι τον βρήκε στο προεδρικό μέγαρο.

Ο υπουργός Ορυχείων χαρακτήρισε τον πολύτιμο λίθο «το όνειρο κάθε συλλέκτη» γιατί το σμαράγδι με τη φυσική του «μήτρα» είναι σπάνιο. Δεν έχει καταγραφεί ποτέ κάτι παρόμοιο στη Μαδαγασκάρη.



2 ΣΧΟΛΙΑ

