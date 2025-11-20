Σάλος στις ΗΠΑ: Έξι Δημοκρατικοί καλούν τον στρατό να μην υπακούει σε παράνομες διαταγές - «Η προδοσία τιμωρείται με θάνατο» λέει ο Τραμπ

Δείτε βίντεο: Οι δύο γερουσιαστές και οι τέσσερις βουλευτές των Δημοκρατικών έχουν υπηρετήσει στον στρατό ή τις υπηρεσίες πληροφοριών - Κατηγορούν τον Τραμπ για παράνομη αποστολή Εθνοφρουράς σε πολλές πόλεις, αλλά και για εκτός νόμου χτυπήματα σε φερόμενους διακινητές ναρκωτικών στην Καραϊβική