Ένας νεκρός και μία τραυματίας μετά από μεγάλη φωτιά στην Ιαπωνία - Κάηκαν 170 κτίρια, απομακρύνθηκαν 175 άτομα, δείτε βίντεο

Μια τεράστια φωτιά
ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (18/11) στην πόλη Οίτα, στο νησί Κιούσου της Ιαπωνίας
, στοιχίζοντας τη ζωή σε ένα άτομο και τραυματίζοντας μία γυναίκα, ενώ προκάλεσε ζημιές σε τουλάχιστον 170 κτίρια και ανάγκασε εκατοντάδες κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή.
Όπως αναφέρει το reuters, σημερινές φωτογραφίες από τον αέρα αποτυπώνουν την έκταση της καταστροφής, η οποία εκτιμάται ότι έκαψε 48.900 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή όσο το μέγεθος επτά γηπέδων ποδοσφαίρου, και έκαψε πολλά κτίρια κοντά σε ένα ψαρολίμανο.
Σύμφωνα με την Ιαπωνική Υπηρεσία Πυροσβεστικής και Διαχείρισης Καταστροφών, 175 άνθρωποι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να καταφύγουν σε καταφύγιο έκτακτης ανάγκης.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αστική πυρκαγιά στην Ιαπωνία από το 1976.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ συνδράμει και ο στρατός.
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ η αιτία της πυρκαγιάς εξακολουθεί να διερευνάται.
Η πρωθυπουργός της χώρας, Σανάε Τακαΐτσι
δήλωσε με ανάρτησή της στο Χ:
«Χθες, ξέσπασε πυρκαγιά στην πόλη Οιτά της επαρχίας Οιτά, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας αγνοούμενος και να καταστραφούν πολλά κτίρια.
Η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα κέντρο επικοινωνίας για τη συλλογή πληροφοριών, ενώ η Υπηρεσία Πυροσβεστικής του Υπουργείου Εσωτερικών έχει αποστείλει υπαλλήλους στην περιοχή.
Επιπλέον, μετά από αίτημα του κυβερνήτη για αποστολή βοήθειας, το Υπουργείο Άμυνας και η Αυτοδύναμη Δύναμη έχουν ξεκινήσει τη συλλογή πληροφοριών και την κατάσβεση της πυρκαγιάς από αέρος με τη χρήση ελικοπτέρων της Αυτοδύναμης Δύναμης.
Ευχόμαστε θερμά να βρεθεί ο αγνοούμενος και εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους κατοίκους που έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους στο κρύο.
Ευχαριστούμε επίσης τους πυροσβέστες, τους υπαλλήλους των τοπικών αρχών, τις Αυτοάμυνες Δυνάμεις και την αστυνομία για τις προσπάθειές τους.