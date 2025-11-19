Ο κυβερνήτης του Τέξας χαρακτήρισε «τρομοκρατικές» δύο μουσουλμανικές οργανώσεις

Ο τεξανός κυβερνήτης εκφράζει δημόσια την ανεπιφύλακτη υποστήριξή του στο Ισραήλ και χαρακτήρισε συλλήβδην αντισημιτικές τις διαδηλώσεις φοιτητών υπέρ της παλαιστινιακής υπόθεσης που έχουν γίνει στο Τέξας αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου 2023.Ο προσδιορισμός οντοτήτων ως τρομοκρατικών είθισται να επαφίεται στις ομοσπονδιακές αρχές, όχι στις πολιτειακές.Ο Γκρεγκ Άμποτ είχε μολαταύτα χαρακτηρίσει τη συμμορία Tren de Aragua, που είχε ιδρυθεί στη Βενεζουέλα, «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» τον Σεπτέμβριο του 2024, μερικούς μήνες προτού ο σύμμαχός του, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, πράξει το ίδιο σε ομοσπονδιακό επίπεδο τον Φεβρουάριο του 2025, μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.Αντιδρώντας σε σχέδιο για την αγορά εκτάσεων από μουσουλμάνους, προορισμένων ιδίως για την ανέγερση ισλαμικού τεμένους, ο κυβερνήτης προώθησε επίσης τον Σεπτέμβριο νόμο ο οποίος απαγορεύει να δημιουργούνται στο Τέξας χώροι όπου εφαρμόζεται η σαρία, ο ισλαμικός νόμος.