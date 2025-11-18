Παραιτείται από υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας ο πρόεδρος του Eurogroup, Πασκάλ Ντόναχιου
ΚΟΣΜΟΣ
Ιρλανδία Πάσκαλ Ντόναχιου ​Eurogroup Παγκόσμια Τράπεζα

Παραιτείται από υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας ο πρόεδρος του Eurogroup, Πασκάλ Ντόναχιου

Ο 51χρονος Ντόναχιου θα ενταχθεί στην Παγκόσμια Τράπεζα σε ρόλο γενικού διευθυντή

Παραιτείται από υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας ο πρόεδρος του Eurogroup, Πασκάλ Ντόναχιου
Ο πρόεδρος του Eurogroup, της ομάδας των υπουργών Οικονομικών των 20 χωρών μελών της ΕΕ που έχουν υιοθετήσει το κοινό νόμισμα, ο Πασκάλ Ντόναχιου, θα παραιτηθεί από τα καθήκοντά του στην ιρλανδική κυβέρνηση προκειμένου να ενταχθεί στην Παγκόσμια Τράπεζα, όπως ανακοίνωσε σήμερα μία εκπρόσωπος.

Ο νυν υπουργός Οικονομικών θα ενταχθεί στον θεσμό, που εδρεύει στην Ουάσινγκτον, σε ρόλο γενικού διευθυντή, διευκρίνισε η εκπρόσωπος.

Ο Ντόναχιου, 51 ετών, επανεξελέγη τον Ιούλιο για δυόμιση χρόνια επικεφαλής του Eurogroup, αποστολή του οποίου είναι να προεδρεύει των μηνιαίων συνόδων των υπουργών Οικονομικών προκειμένου να διασφαλιστεί ο συντονισμός των εθνικών οικονομικών πολιτικών.

Κατείχε τη θέση αυτή από τον Ιούλιο του 2020.

Από τη θέση αυτή, ήταν μία φωνή που μετρούσε στις Βρυξέλλες, δίπλα σε εκείνες των προέδρων τριών σημαντικών θεσμών της ΕΕ - της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν (Επιτροπή), του Αντόνιο Κόστα (Συμβούλιο) και της Ρομπέρτα Μέτσολα (Ευρωκοινοβούλιο)-- και της επικεφαλής της διπλωματίας Κάγια Κάλας.


Ειδήσεις σήμερα:

Bιβλίο Τσίπρα: Όταν η Άνγκελα Μέρκελ έμεινε άφωνη ακούγοντας στο τηλέφωνο τα περί δημοψηφίσματος

Ανατροπή με το 4χρονο που έχασε την ζωή του στην Αχαΐα - Ο 25χρονος συγγενής ομολόγησε ότι δεν έπεσε από τοίχο αλλά είχαν τροχαίο με γουρούνα

Πέθανε ο Αλέκος Φλαμπουράρης

Thema Insights

Νέα εποχή συνδεσιμότητας με γρήγορες ταχύτητες σε όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία της Ελλάδας από την COSMOTE TELEKOM

Γρήγορο ίντερνετ έως 300Mbps σε σχεδόν 600 σχολικές μονάδες με πάνω από 19.500 μαθητές

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης