Παραιτείται από υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας ο πρόεδρος του Eurogroup, Πασκάλ Ντόναχιου
Ο 51χρονος Ντόναχιου θα ενταχθεί στην Παγκόσμια Τράπεζα σε ρόλο γενικού διευθυντή
Ο πρόεδρος του Eurogroup, της ομάδας των υπουργών Οικονομικών των 20 χωρών μελών της ΕΕ που έχουν υιοθετήσει το κοινό νόμισμα, ο Πασκάλ Ντόναχιου, θα παραιτηθεί από τα καθήκοντά του στην ιρλανδική κυβέρνηση προκειμένου να ενταχθεί στην Παγκόσμια Τράπεζα, όπως ανακοίνωσε σήμερα μία εκπρόσωπος.
Ο νυν υπουργός Οικονομικών θα ενταχθεί στον θεσμό, που εδρεύει στην Ουάσινγκτον, σε ρόλο γενικού διευθυντή, διευκρίνισε η εκπρόσωπος.
Ο Ντόναχιου, 51 ετών, επανεξελέγη τον Ιούλιο για δυόμιση χρόνια επικεφαλής του Eurogroup, αποστολή του οποίου είναι να προεδρεύει των μηνιαίων συνόδων των υπουργών Οικονομικών προκειμένου να διασφαλιστεί ο συντονισμός των εθνικών οικονομικών πολιτικών.
Κατείχε τη θέση αυτή από τον Ιούλιο του 2020.
Από τη θέση αυτή, ήταν μία φωνή που μετρούσε στις Βρυξέλλες, δίπλα σε εκείνες των προέδρων τριών σημαντικών θεσμών της ΕΕ - της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν (Επιτροπή), του Αντόνιο Κόστα (Συμβούλιο) και της Ρομπέρτα Μέτσολα (Ευρωκοινοβούλιο)-- και της επικεφαλής της διπλωματίας Κάγια Κάλας.
