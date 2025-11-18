Παραιτείται από υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας ο πρόεδρος του Eurogroup, Πασκάλ Ντόναχιου

σήμερα

Ο πρόεδρος του, της ομάδας των υπουργών Οικονομικών των 20 χωρών μελών της ΕΕ που έχουν υιοθετήσει το κοινό νόμισμα, ο, θα παραιτηθεί από τα καθήκοντά του στην ιρλανδική κυβέρνηση προκειμένου να ενταχθεί στην, όπως ανακοίνωσε σήμερα μία εκπρόσωπος.Ο νυν υπουργός Οικονομικών θα ενταχθεί στον θεσμό, που εδρεύει στην, σε ρόλο γενικού διευθυντή, διευκρίνισε η εκπρόσωπος., 51 ετών, επανεξελέγη τον Ιούλιο για δυόμιση χρόνια επικεφαλής του, αποστολή του οποίου είναι να προεδρεύει των μηνιαίων συνόδων των υπουργών Οικονομικών προκειμένου να διασφαλιστεί ο συντονισμός των εθνικών οικονομικών πολιτικών.Κατείχε τη θέση αυτή από τον Ιούλιο του 2020.Από τη θέση αυτή, ήταν μία φωνή που μετρούσε στις Βρυξέλλες, δίπλα σε εκείνες των προέδρων τριών σημαντικών θεσμών της ΕΕ - της(Επιτροπή), του(Συμβούλιο) και της(Ευρωκοινοβούλιο)-- και της επικεφαλής της διπλωματίας