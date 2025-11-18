Το Ισραήλ αντιδρά στην επικείμενη πώληση F-35 στη Σαουδική Αραβία

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε πως στη συνάντηση που θα έχει με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα, θα σφραγίσει τη συμφωνία προμήθειας F-35 στη χώρα της Μέσης Ανατολής