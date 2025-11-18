Το Ισραήλ αντιδρά στην επικείμενη πώληση F-35 στη Σαουδική Αραβία
Το Ισραήλ αντιδρά στην επικείμενη πώληση F-35 στη Σαουδική Αραβία
Ο Τραμπ επιβεβαίωσε πως στη συνάντηση που θα έχει με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα, θα σφραγίσει τη συμφωνία προμήθειας F-35 στη χώρα της Μέσης Ανατολής
Ο ισραηλινός στρατός υπέβαλε την Κυριακή επίσημο έγγραφο στην πολιτική ηγεσία του Ισραήλ, στο εκφράζει ρητές αντιρρήσεις στην πώληση προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών F-35 από τις ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο έγγραφο, η αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ θα μπορούσε να υπονομευθεί εάν άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής αποκτήσουν τα προηγμένα αεροσκάφη stealth, ένα θέμα για το οποίο η κυβέρνηση της χώρας έχει εκφράσει επανειλημμένα την ανησυχία της στο παρελθόν.
Το Ισραήλ επιθυμεί να διατηρήσει το ποιοτικό στρατιωτικό του πλεονέκτημα στην περιοχή διαθέτοντας τα πιο προηγμένα αεροσκάφη και στο παρελθόν έχει καταβάλει προσπάθειες για να αποτρέψει την πώληση των F-35 σε άλλες γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι «παρουσίασε τις θέσεις του σχετικά με το θέμα στην πολιτική ηγεσία».
Σήμερα, το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα στη Μέση Ανατολή που διαθέτει F-35 στο οπλοστάσιό της, με 45 αεροσκάφη να βρίσκονται σε λειτουργία και άλλα 30 να έχουν παραγγελθεί.
Χθες, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον θα πουλήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35 στη Σαουδική Αραβία. Ακόμη και αν η πώληση προχωρήσει, θα χρειαστούν τουλάχιστον επτά χρόνια για να παραδοθεί το πρώτο αεροσκάφος.
Ειδήσεις σήμερα:
Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα δώσουμε πάνω από €2 δισ. τους επόμενους μήνες για τη στήριξη του εισοδήματος - Έρχεται νέο πρόγραμμα για το στεγαστικό
Έρευνα: Δεν μας χωράει πια η Αθήνα - 6 εκατ. τα αυτοκίνητα, 2 εκατ. αντέχουν οι δρόμοι
Η Πολωνία σε προπολεμική φάση: Η Ρωσία προετοιμάζεται για σύγκρουση και εντείνει δολιοφθορές και κυβερνοεπιθέσεις
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο έγγραφο, η αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ θα μπορούσε να υπονομευθεί εάν άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής αποκτήσουν τα προηγμένα αεροσκάφη stealth, ένα θέμα για το οποίο η κυβέρνηση της χώρας έχει εκφράσει επανειλημμένα την ανησυχία της στο παρελθόν.
Το Ισραήλ επιθυμεί να διατηρήσει το ποιοτικό στρατιωτικό του πλεονέκτημα στην περιοχή διαθέτοντας τα πιο προηγμένα αεροσκάφη και στο παρελθόν έχει καταβάλει προσπάθειες για να αποτρέψει την πώληση των F-35 σε άλλες γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι «παρουσίασε τις θέσεις του σχετικά με το θέμα στην πολιτική ηγεσία».
Σήμερα, το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα στη Μέση Ανατολή που διαθέτει F-35 στο οπλοστάσιό της, με 45 αεροσκάφη να βρίσκονται σε λειτουργία και άλλα 30 να έχουν παραγγελθεί.
Χθες, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον θα πουλήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35 στη Σαουδική Αραβία. Ακόμη και αν η πώληση προχωρήσει, θα χρειαστούν τουλάχιστον επτά χρόνια για να παραδοθεί το πρώτο αεροσκάφος.
Ειδήσεις σήμερα:
Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα δώσουμε πάνω από €2 δισ. τους επόμενους μήνες για τη στήριξη του εισοδήματος - Έρχεται νέο πρόγραμμα για το στεγαστικό
Έρευνα: Δεν μας χωράει πια η Αθήνα - 6 εκατ. τα αυτοκίνητα, 2 εκατ. αντέχουν οι δρόμοι
Η Πολωνία σε προπολεμική φάση: Η Ρωσία προετοιμάζεται για σύγκρουση και εντείνει δολιοφθορές και κυβερνοεπιθέσεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα