Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Αστυνομικοί στη Γερμανία πυροβόλησαν 12χρονη όταν τους επιτέθηκε με μαχαίρια
Αστυνομικοί στη Γερμανία πυροβόλησαν 12χρονη όταν τους επιτέθηκε με μαχαίρια
Η 12χρονη, η οποία είναι κωφή, είχε δηλωθεί αγνοούμενη - Όπως διαπιστώθηκε ήταν μαζί με τη μητέρα της σε σπίτι στο Μπόχουμ
Αίσθηση έχει προκαλέσει στη Γερμανία η είδηση για αστυνομικούς που πυροβόλησαν ένα 12χρονο κωφό κορίτσι που τους επιτέθηκε με δύο μαχαίρια.
Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης το κορίτσι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά τον τραυματισμό της από τα πυρά των αστυνομικών.
Η υπόθεση ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής στο Μπόχουμ όταν η ανήλικη δηλώθηκε ως αγνοούμενη από την οικογένειά της με την επισήμανση ότι χρειάζεται επειγόντως φαρμακευτική αγωγή, καθώς είναι άρρωστη και κωφή.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι το παιδί βρισκόταν με τη μητέρα του, επίσης κωφή, η οποία είχε χάσει την επιμέλειά του.
Η αστυνομία έφθασε στο σπίτι της γυναίκας τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής και άνοιξε την εξώπορτα με κλειδαρά, καθώς οι ένοικοι δεν άνοιγαν.
Ερευνώντας το διαμέρισμα, οι αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση από το 12χρονο κορίτσι, το οποίο κρατούσε δύο μαχαίρια και όρμησε καταπάνω τους με τους αστυνομικούς να την πυροβολούν και να την τραυματίζουν βαρύτατα.
Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης το κορίτσι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά τον τραυματισμό της από τα πυρά των αστυνομικών.
Η υπόθεση ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής στο Μπόχουμ όταν η ανήλικη δηλώθηκε ως αγνοούμενη από την οικογένειά της με την επισήμανση ότι χρειάζεται επειγόντως φαρμακευτική αγωγή, καθώς είναι άρρωστη και κωφή.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι το παιδί βρισκόταν με τη μητέρα του, επίσης κωφή, η οποία είχε χάσει την επιμέλειά του.
Η αστυνομία έφθασε στο σπίτι της γυναίκας τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής και άνοιξε την εξώπορτα με κλειδαρά, καθώς οι ένοικοι δεν άνοιγαν.
Ερευνώντας το διαμέρισμα, οι αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση από το 12χρονο κορίτσι, το οποίο κρατούσε δύο μαχαίρια και όρμησε καταπάνω τους με τους αστυνομικούς να την πυροβολούν και να την τραυματίζουν βαρύτατα.
Ειδήσεις σήμερα:
Η Ράνια Καρατζαφέρη είναι η δημοσιογράφος που συνελήφθη σε αλκοτέστ: «Πάνω στα νεύρα μου είπα κάποια πράγματα που δεν έπρεπε να πω»
Πολιτική κουζίνα με μία απ' όλα και 10 κόμματα: Τραπέζια, σούβλες και μαδήματα...
Τι έγινε στη δίκη για το Πολυτεχνείο: Οι «δύο ξένοι», τα Dunhill του Ντερτιλή και ο εκτελεστής με το τσιγάρο
Η Ράνια Καρατζαφέρη είναι η δημοσιογράφος που συνελήφθη σε αλκοτέστ: «Πάνω στα νεύρα μου είπα κάποια πράγματα που δεν έπρεπε να πω»
Πολιτική κουζίνα με μία απ' όλα και 10 κόμματα: Τραπέζια, σούβλες και μαδήματα...
Τι έγινε στη δίκη για το Πολυτεχνείο: Οι «δύο ξένοι», τα Dunhill του Ντερτιλή και ο εκτελεστής με το τσιγάρο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα