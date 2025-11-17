Η Αυστραλία αρνείται να συνδιοργανώσει την επόμενη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα με την Τουρκία
ΚΟΣΜΟΣ
Αυστραλία Τουρκία Διάσκεψη ΟΗΕ για το κλίμα

Η Αυστραλία αρνείται να συνδιοργανώσει την επόμενη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα με την Τουρκία

Αν δεν αποσυρθεί κάποια από τις δυο υποψηφιότητες για την COP31 του 2026, οι δύο χώρες διατρέχουν κίνδυνο να απορριφθούν οι υποψηφιότητές τους

Η Αυστραλία αρνείται να συνδιοργανώσει την επόμενη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα με την Τουρκία
Ο Aυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι απέρριψε σήμερα την προσφορά της Τουρκίας οι δυο χώρες να συνδιοργανώσουν τη σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα την επόμενη χρονιά, επιμένοντας να φιλοξενηθεί στην Αδελαΐδα, στο νότιο τμήμα της χώρας της Ωκεανίας.

«Όχι, δεν θα είμαστε οικοδεσπότες από κοινού», τόνισε ο Άντονι Αλμπανέζι, θυμίζοντας πως «δεν προβλέπεται» συνδιοργάνωση τέτοιων συνόδων από τους κανόνες της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών κατά της κλιματικής αλλαγής.

Αν δεν αποσυρθεί κάποια από τις δυο υποψηφιότητες για την COP31 του 2026, ή δεν εξευρεθεί συμβιβαστική λύση, τόσο η Αυστραλία όσο και η Τουρκία διατρέχουν κίνδυνο να απορριφθούν οι υποψηφιότητές τους. Κατάσταση άνευ προηγουμένου, που θα σημάνει πως η διοργάνωση της επόμενης συνόδου θα ανατεθεί εξ ορισμού στη Γερμανία.



Ειδήσεις σήμερα:

Πήραν πάνω από €300.000 οι δράστες για το συμβόλαιο θανάτου του Γιάννη Λάλα - Ψάχνουν τον εντολέα

Οι έξι ώρες του Ζελένσκι στην Αθήνα: Ενεργοποιείται άμεσα ο Κάθετος Διάδρομος Ελλάδας - Ουκρανίας, ελληνικό ενδιαφέρον για τα θαλάσσια drones

Παραδικαστικό 2: Ξανά στο σκαμνί Γιοσάκης, Μαντούβαλος, Ευσταθίου και Γεωργιτσογιαννάκος - Οι καταγγελίες και το ιστορικό της πολύκροτης υπόθεσης

Thema Insights

Η δύναμη πίσω από τις πιο συγκινητικές στιγμές του Μαραθωνίου της Αθήνας, του Αυθεντικού

Ο 42ος Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός, άφησε φέτος πίσω του κάτι πολύ μεγαλύτερο από εντυπωσιακούς αριθμούς: άφησε έντονα συναισθήματα και μια αξέχαστη εμπειρία σε όλους όσοι συμμετείχαν.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης