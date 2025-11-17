Τραμπ για Μαδούρο: «Θα μπορούσαμε να έχουμε συνομιλίες»
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Νικολάς Μαδούρο

Τραμπ για Μαδούρο: «Θα μπορούσαμε να έχουμε συνομιλίες»

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωνε πως θα χαρακτηρίσει «τρομοκρατική» οργάνωση υποτιθέμενο καρτέλ του οποίου ηγείται ο πρόεδρος της Βενεζουέλα

Τραμπ για Μαδούρο: «Θα μπορούσαμε να έχουμε συνομιλίες»
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε χθες Κυριακή στην πιθανότητα συνομιλιών με το Καράκας, ενώ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωνε παράλληλα πως θα χαρακτηρίσει την 24η Νοεμβρίου «τρομοκρατική» οργάνωση υποτιθέμενο καρτέλ του οποίου κατά την Ουάσιγκτον ηγείται ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κι ενώ κατέφθασε στην Καραϊβική αεροπλανοφόρο με την ομάδα κρούσης του.

«Θα μπορούσαμε να έχουμε συνομιλίες με τον Μαδούρο και θα δούμε πώς θα πάει αυτό», πέταξε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στον Τύπο στο διεθνές αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα (νοτιοανατολικά), προσθέτοντας χωρίς λεπτομέρειες πως «θα ήθελαν να συζητήσουμε».

Ο πρόεδρος Μαδούρο και η κυβέρνησή του είναι σαφές πως βρίσκονται στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον, που δεν σταματά να ενισχύει τη δύναμη πυρός των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Καραϊβική.


Ειδήσεις σήμερα:

Πήραν πάνω από €300.000 οι δράστες για το συμβόλαιο θανάτου του Γιάννη Λάλα - Ψάχνουν τον εντολέα

Οι έξι ώρες του Ζελένσκι στην Αθήνα: Ενεργοποιείται άμεσα ο Κάθετος Διάδρομος Ελλάδας - Ουκρανίας, ελληνικό ενδιαφέρον για τα θαλάσσια drones

Παραδικαστικό 2: Ξανά στο σκαμνί Γιοσάκης, Μαντούβαλος, Ευσταθίου και Γεωργιτσογιαννάκος - Οι καταγγελίες και το ιστορικό της πολύκροτης υπόθεσης

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η δύναμη πίσω από τις πιο συγκινητικές στιγμές του Μαραθωνίου της Αθήνας, του Αυθεντικού

Ο 42ος Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός, άφησε φέτος πίσω του κάτι πολύ μεγαλύτερο από εντυπωσιακούς αριθμούς: άφησε έντονα συναισθήματα και μια αξέχαστη εμπειρία σε όλους όσοι συμμετείχαν.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης