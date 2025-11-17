Τραμπ για Μαδούρο: «Θα μπορούσαμε να έχουμε συνομιλίες»
Τραμπ για Μαδούρο: «Θα μπορούσαμε να έχουμε συνομιλίες»
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωνε πως θα χαρακτηρίσει «τρομοκρατική» οργάνωση υποτιθέμενο καρτέλ του οποίου ηγείται ο πρόεδρος της Βενεζουέλα
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε χθες Κυριακή στην πιθανότητα συνομιλιών με το Καράκας, ενώ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωνε παράλληλα πως θα χαρακτηρίσει την 24η Νοεμβρίου «τρομοκρατική» οργάνωση υποτιθέμενο καρτέλ του οποίου κατά την Ουάσιγκτον ηγείται ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κι ενώ κατέφθασε στην Καραϊβική αεροπλανοφόρο με την ομάδα κρούσης του.
«Θα μπορούσαμε να έχουμε συνομιλίες με τον Μαδούρο και θα δούμε πώς θα πάει αυτό», πέταξε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στον Τύπο στο διεθνές αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα (νοτιοανατολικά), προσθέτοντας χωρίς λεπτομέρειες πως «θα ήθελαν να συζητήσουμε».
Ο πρόεδρος Μαδούρο και η κυβέρνησή του είναι σαφές πως βρίσκονται στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον, που δεν σταματά να ενισχύει τη δύναμη πυρός των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Καραϊβική.
