Νέα ένταση Κίνας – Ιαπωνίας μετά τη διέλευση κινεζικών πλοίων από τα Σενκάκου
ΚΟΣΜΟΣ
Κίνα Ιαπωνία Πλοία

Νέα ένταση Κίνας – Ιαπωνίας μετά τη διέλευση κινεζικών πλοίων από τα Σενκάκου

Η κινεζική ακτοφυλακή κάνει λόγο για «νόμιμη περιπολία», ενώ το Τόκιο δεν έχει ακόμη αντιδράσει

Νέα ένταση Κίνας – Ιαπωνίας μετά τη διέλευση κινεζικών πλοίων από τα Σενκάκου
Πλοία της Κινεζικής Ακτοφυλακής πραγματοποίησαν σήμερα διέλευση από τα ύδατα των Νήσων Σενκάκου σε μια «περιπολία επιβολής δικαιωμάτων», αναφέρει η Κινεζική Ακτοφυλακή σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι η διέλευση ήταν σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο.

Η Κίνα και η Ιαπωνία έχουν επανειλημμένα αντιπαρατεθεί γύρω από τα νησιά που διοικούνται από την Ιαπωνία, τα οποία το Πεκίνο αποκαλεί Ντιαογιού και το Τόκιο αποκαλεί Σενκάκου.

Η πρεσβεία της Ιπαωνίας στο Πεκίνο δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει το περιστατικό.

Ειδήσεις σήμερα:

Παραγουανός τερματοφύλακας προκαλεί Βραζιλιάνο πριν το χτύπημα πέναλτι και εκείνος τον... γελοιοποιεί με εκτέλεση «Πανένκα» - Βίντεο

Ελιγμό για να αποφύγει σκύλο έκανε ο οδηγός του λεωφορείου που ανατράπηκε στον Βόλο - «Χάθηκε το φως από τα μάτια μας» λένε οι επιβάτες

Game of Thrones στο Πακιστάν: Παιχνίδια εξουσίας, μαύρη μαγεία, κατασκοπεία, μία ραδιούργα σύζυγος και ένας εθνικός ήρωας στη φυλακή

Thema Insights

Ο έξυπνος μετρητής γλυκόζης που μας βοηθά να διαχειριστούμε καλύτερα την καθημερινότητά μας

Ο έξυπνος μετρητής γλυκόζης που μας βοηθά να διαχειριστούμε καλύτερα την καθημερινότητά μας

Ένα σύστημα παρακολούθησης της γλυκόζης στο αίμα που συνδυάζει ευκολία στη χρήση, αξιοπιστία, και έξυπνες λειτουργίες, ιδανικό για όσους θέλουν να έχουν τον έλεγχο του διαβήτη τους κάθε μέρα.

Το νέο γαστρονομικό spot της Αθήνας που αξίζει να επισκεφθείτε

Το Kykloi by Priceless ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη γαστρονομική σκηνή της Αθήνας – είναι ένας χώρος που αξίζει να ανακαλύψει κανείς, όχι μόνο για τις γευστικές του προτάσεις, αλλά και για τη σύγχρονη εκδοχή της ελληνικής φιλοξενίας που εκφράζει.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης