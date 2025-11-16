Ένα σύστημα παρακολούθησης της γλυκόζης στο αίμα που συνδυάζει ευκολία στη χρήση, αξιοπιστία, και έξυπνες λειτουργίες, ιδανικό για όσους θέλουν να έχουν τον έλεγχο του διαβήτη τους κάθε μέρα.
Νέα ένταση Κίνας – Ιαπωνίας μετά τη διέλευση κινεζικών πλοίων από τα Σενκάκου
Νέα ένταση Κίνας – Ιαπωνίας μετά τη διέλευση κινεζικών πλοίων από τα Σενκάκου
Η κινεζική ακτοφυλακή κάνει λόγο για «νόμιμη περιπολία», ενώ το Τόκιο δεν έχει ακόμη αντιδράσει
Πλοία της Κινεζικής Ακτοφυλακής πραγματοποίησαν σήμερα διέλευση από τα ύδατα των Νήσων Σενκάκου σε μια «περιπολία επιβολής δικαιωμάτων», αναφέρει η Κινεζική Ακτοφυλακή σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι η διέλευση ήταν σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο.
Η Κίνα και η Ιαπωνία έχουν επανειλημμένα αντιπαρατεθεί γύρω από τα νησιά που διοικούνται από την Ιαπωνία, τα οποία το Πεκίνο αποκαλεί Ντιαογιού και το Τόκιο αποκαλεί Σενκάκου.
Η πρεσβεία της Ιπαωνίας στο Πεκίνο δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει το περιστατικό.
