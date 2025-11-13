Νέες αποκαλύψεις από τα email του Επστάιν - Έψαχνε επαφή με τον Λαβρόφ λίγο πριν τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν το 2018

Ο Επστάιν συζητούσε το 2018 με τον τότε επικεφαλής του Συμβουλίου της Ευρώπης για πιθανή επικοινωνία με Πούτιν και Λαβρόφ - Παρείχε, ακόμα, πληροφορίες σε Ρώσους αξιωματούχους για να κατανοήσουν τον διπλωματικό χαρακτήρα του Τραμπ