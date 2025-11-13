Πέντε μαχητές του Ισλαμικού Κράτους σκοτώθηκαν και άλλοι 19 αιχμαλωτίστηκαν σε επιχειρήσεις στη Συρία
ΚΟΣΜΟΣ
Ισλαμικό Κράτος Συρία

Πέντε μαχητές του Ισλαμικού Κράτους σκοτώθηκαν και άλλοι 19 αιχμαλωτίστηκαν σε επιχειρήσεις στη Συρία

Αμερικανικές δυνάμεις  συμμετείχαν σε περισσότερες από 22 επιχειρήσεις εναντίον του ISIS

Πέντε μαχητές του Ισλαμικού Κράτους σκοτώθηκαν και άλλοι 19 αιχμαλωτίστηκαν σε επιχειρήσεις στη Συρία
1 ΣΧΟΛΙΟ
Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) ανακοίνωσε πως δυνάμεις του συμμετείχαν σε περισσότερες από 22 επιχειρήσεις εναντίον του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) στη Συρία, κατά τις οποίες πέντε μαχητές της τζιχαντιστικής οργάνωσης σκοτώθηκαν κι άλλοι 19 αιχμαλωτίστηκαν.

Οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν από την 1η Οκτωβρίου έως τις 6 Νοεμβρίου, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της CENTCOM.



Η Συρία υπέγραψε πρόσφατα διακήρυξη συνεργασίας με την διεθνή συμμαχία για την καταπολέμηση του ISIS και διεξάγει επιχειρήσεις με στόχο την εξάρθρωση πυρήνων της τζιχαντιστικής οργάνωσης στη χώρα.



Ειδήσεις σήμερα:

Βορίζια: Συνελήφθη 23χρονος ανιψιός του Καργάκη - Φέρεται να είναι αυτός που έβαλε τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες - 29 συλλήψεις, δύο αστυνομικοί τραυματίες

Σπανούλης - Ομπράντοβιτς: Η αγκαλιά που άργησε 15 χρόνια - Το παρασκήνιο μιας κόντρας που έφτασε στα άκρα
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης