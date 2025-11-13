Φέτος, η Team Garmin Greece γιόρτασε το ορόσημο με συγκινήσεις και μεγάλα αποτελέσματα
Πέντε μαχητές του Ισλαμικού Κράτους σκοτώθηκαν και άλλοι 19 αιχμαλωτίστηκαν σε επιχειρήσεις στη Συρία
Αμερικανικές δυνάμεις συμμετείχαν σε περισσότερες από 22 επιχειρήσεις εναντίον του ISIS
Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) ανακοίνωσε πως δυνάμεις του συμμετείχαν σε περισσότερες από 22 επιχειρήσεις εναντίον του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) στη Συρία, κατά τις οποίες πέντε μαχητές της τζιχαντιστικής οργάνωσης σκοτώθηκαν κι άλλοι 19 αιχμαλωτίστηκαν.
Οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν από την 1η Οκτωβρίου έως τις 6 Νοεμβρίου, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της CENTCOM.
Η Συρία υπέγραψε πρόσφατα διακήρυξη συνεργασίας με την διεθνή συμμαχία για την καταπολέμηση του ISIS και διεξάγει επιχειρήσεις με στόχο την εξάρθρωση πυρήνων της τζιχαντιστικής οργάνωσης στη χώρα.
U.S. Central Command forces advised, assisted, and enabled more than 22 operations against ISIS with partners in Syria over the past month, diminishing the terrorist group’s ability to conduct local operations and export violence around the world.— U.S. Central Command (@CENTCOM) November 12, 2025
Read more:… pic.twitter.com/X2JTuXcPcz
